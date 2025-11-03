Tarptautinis baleto gala koncertas: elegantiškas reveransas Lietuvos baleto 100-mečiui

Publiką stebino vedantieji solistai
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (LNOBT) pajūrio publikai padovanojo nepamirštamus klasikinio baleto numerius: „Grand Pas Classique“, kurį atliko Maria Kastorina ir Arata Yamamoto, bei ištrauką iš Ludwigo Aloysiaus Minkaus baleto „Don Kichotas“, kurią šoko Nora Straukaitė ir Oleg Ligai.
Šiandien pagrindinius vaidmenis LNOBT scenoje atliekanti vedančioji baleto trupės solistė N. Straukaitė buvo nominuota „Metų baleto viltimi“ už Mirtos vaidmenį Adolpho Adamo balete „Žizel“, o už Moters vaidmenį balete „Parkas“ – „Auksiniam scenos kryžiui“. Nuo 2017 m. LNOBT baleto trupėje šokanti M. Kastorina yra pasirodžiusi Prancūzijos, Vokietijos, Šveicarijos scenose. 2018 m. buvo įvertinta „Metų baleto viltimi“.
Ukrainos artistas O. Ligai, šokęs daugelyje Europos scenų, neseniai atvyko į Vilnių ir tapo naujuoju trupės vedančiuoju solistu. Pagrindinis motyvas – noras sugrįžti arčiau Vokietijoje gyvenančios mamos ir trylikmečio brolio, kurie iš Chersono buvo priversti trauktis vos prasidėjus karui. Japonas A. Yamamoto, baigęs mokslus, prisijungė prie Bukarešto nacionalinio baleto trupės kordebaleto, o nuo 2024 m. tapo trupės solistu. Vėliau jis šoko Estijos nacionaliniame balete, o šiuo metu yra Lietuvos nacionalinio baleto trupės narys. Parengęs daugybę ryškių vaidmenų, 2018 m. jis pelnė pirmąją vietą „Youth America Grand Prix“ Japonijos konkurse bei tapo finalininku „New York Finals“.
Italijos, Estijos ir Klaipėdos atstovai
Estijos nacionalinio baleto trupei atstovavo baleto solistai Marta Navasardyan ir Jevgeni Grib, laikomi vienais geriausių šalies baleto menininkų. Jie atliko Jevgeni Grib choreografijas „Aštrumai ir lygumos“ (Sharps and Flats) bei „Tango“ (Tango), išsiskiriančias muzikalumu, šiuolaikine plastika ir subtiliu emociniu dialogu tarp šokėjų. M. Navasardyan nuo 2018 m. yra Estijos nacionalinio operos teatro prima balerina, o J. Grib šiame teatre pagrindinius vaidmenis atliko iki 2024 m. Šiuo metu J. Grib yra Tartu Vanemuinės teatro (Estija) baleto meno vadovas.
Baleto žvaigždės Martina Pasinotti ir Alessandro Casa iš Palermo Massimo teatro (Italija) pasirodė su ištrauka iš Jean-Sébastien Colau baleto „Korsaras“ (pagal Marius Petipa) bei choreografo Vincenzo Veneruso kūriniu „Anna“. Po studijų Romos operos ir Milano La Scala baleto mokyklose, M. Pasinotti šoko įvairiuose teatruose Nicoje, Magdeburge, Neapolyje, Romoje, Veronoje, kt. 2018 m. apdovanota Jaunojo talento prizu. A. Casa po studijų Romos operos šokio mokykloje buvo pakviestas prisijungti prie Romos operos teatro baleto trupės. Nuo to laiko atlieka pagrindinius vaidmenis tiek svarbiausiuose klasikiniuose, tiek ir šiuolaikiniuose pastatymuose. Nuo 2019 m. abu solistai šoka Palermo Massimo teatre.
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro baleto trupė žiūrovams ir svečiams prisistatė su choreografo Douglas Lee spektaklio „Kalista“ ištrauka bei KVMT baleto meno vadovo Gajaus Žmavco šokio kompozicijomis: „Kontrastas minorinėje tonacijoje“, „Preliudija“ ir ištraukomis iš šokio spektaklių „Saldžiakartės būties pastraipos“ bei A. Jasenkos „Legenda“. Jose pasirodė vedantieji baleto trupės artistai Anna Chekmarova, Yan Malaki, Roman Budko, Oleksandra Borodina ir kiti.
Sužibo ryškiausios Europos baleto žvaigždės
Šiuolaikinio baleto žvaigždė Madoka Kariya žiūrovus sužavėjo dviem išraiškingais kūriniais – „Eik, eik“ (Walk on, Walk on, choreografija Lea Ved) ir „Prisiminimas apie mus“ (The Memory of We, choreografija Rachel Anaïs Scott). Japonų kilmės baleto šokėja studijavo Vokietijoje ir Šveicarijoje, kur ir pradėjo savo tarptautinę karjerą. 2014 m. prisijungė prie Nederlands Dans Theater 2 (NDT2), o 2017 m. tapo NDT1 soliste, kur dirbo su garsiais choreografais, tokiais kaip Jiří Kylián ir Marco Goecke. Ji pelnė tarptautinius apdovanojimus, įskaitant „Youth America Grand Prix“ sidabrą ir „Tanzpreis der Freunde des Balletts Zürich“. Šiandien jos pasirodymai tarptautiniuose projektuose sulaukia audringų ovacijų.
Ypatingą vakarą vainikavo vedantieji Berlyno valstybinio baleto (Vokietija) solistai Yana Salenko ir Marian Walter, atlikę Victor Ulates choreografiją „Sola“ bei Arshak Ghalumyan kūrinį „Rytojaus šviesos“ (Tomorrow Lights). Karjerą pradėjusi Donecko Operos ir baleto teatre (Ukraina), vėliau – Kijevo balete, nuo 2007 m. Y. Salenko yra Berlyno baleto solistė. Yra kviečiama šokti Karališkajame balete (Jungtinė Karalystė) bei įvairiuose gala koncertuose visoje Europoje.
Šis Tarptautinis baleto gala koncertas tapo unikaliu kultūriniu įvykiu – reta proga Klaipėdoje išvysti Europos baleto elitą, pasigėrėti pasaulinio lygio choreografija ir kartu pagerbti Lietuvos baleto istoriją bei šimtmetį menančias tradicijas.
