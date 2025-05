Tarp saulėlydžių: pirmosios Klaipėdos bienalės simpoziumas

Paskutiniąją gegužės dieną uostamiestyje vyks simpoziumas – atviras visuomenei meno ir mokslo renginys, žymintis 1-osios Klaipėdos bienalės startą. Tai pirmasis viešas susitikimas, kuriame bus pristatyta bienalės koncepcija, jos teminė kryptis, tonas ir kviečiama į bendrą pokalbį apie virsmą, ekologiją ir miesto tapatybę. Renginio metu vyks Tatos Frenkel ir Jan’o Glöckner kūrybinės arbatos dirbtuvės „Gung Fu Brewing as method for education and conversation“ / „Gung Fu Brewing kaip edukacijos ir pokalbių būdas“, o simpoziumą baigs tarpdisciplininės menininkės Agnės Jokšės skaitymai.