Šventojoje – Joninių šventė: laukia legendinio ansamblio „Jonis“ koncertas

Žolynų burtai susilies ugnies ir paslapčių naktyje
Birželio 23–25 d. Jūros gatvėje šurmuliuos tradicinių amatų, tautinio paveldo ir šventinių gėrybių mugė. Pagrindiniai šventės akcentai prasidės birželio 23-osios, antradienio vakarą, 17 val. ant Žemaičių alkos kalno (Kuršių tak. 289). Žolininkė, sveikatos klubo „Žolinčių akademija“ įkūrėja, knygų autorė ir lektorė Danutė Kunčienė dalysis žiniomis apie paslaptingą pievų žolynų pasaulį. Ošiant jūrai ir skambant Palangos kultūros centro folkloro ansamblio „Mėguva“ dainoms, bus piniami gražiausi Joninių vainikai. Visi kviečiami atsinešti ir savo žolynų puokšteles, kad Joninių vainikas būtų kuo spalvingesnis.
22 val. Šventosios upės žiotyse, prie senojo molo, bus palydėta saulė. Čia lauks tradicinis Joninių laužas, kurį bendruomenei ir svečiams dovanoja Šventosios seniūnija. Magišką šokio ir ugnies misteriją kurs Palangos kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Banguolis“, Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos šokių studija „Palangos Vėtrungė“ ir Klaipėdos kultūros centro Žvejų rūmų jaunimo liaudiškų šokių ansamblis „Žilvinas“. Kviečiama šokti, suburti draugus magiškai vakaronei ant jūros kranto su liepsnų atspindžiais bangose. Ši mistiška naktis bus tęsiama 23 val. Šventosios uosto kopose. Nusileidus saulei, šventės dalyviai leisis į šviesų naktį „Atrask paparčio žiedą“, kurioje nušvis magiškos vizualinės instaliacijos. Šį projektą pagal bendrą idėją su Palangos kultūros centru įgyvendino ir šviesos instaliacijas sukūrė šviesų dailininkas bei dizaineris Marius Lukas.
Jonų apdovanojimai ir legendinio ansamblio „Jonis“ koncertas
Trečiadienį, birželio 24-ąją, šventinis Joninių veiksmas persikels į Šventosios pėsčiųjų aikštę (Topolių g. 4). Čia 18 val. prasidės iškilmingi Jonų apdovanojimai bei varduvininkų pagerbimas, o 19 val. publiką suburs didysis Joninių koncertas, kuriame pasirodys Palangos kultūros centro šokių grupė „Banguolis“, Nevarėnų kultūros centro kapela „Šmukšt“ bei gyvo garso pasirodymu šventę vainikuos legendinis ansamblis „Jonis“. Nuo 1984 metų koncertuojantis ansamblis – vienas ryškiausių folko ir kantri muzikos vardų Lietuvoje. Grupės repertuare skamba autorinės dainos, aranžuotos lietuvių liaudies melodijos bei bluegrass stiliumi atliekami kūriniai, išsiskiriantys savitu ir publikos pamėgtu skambesiu. Charizmatiškas gyvo garso pasirodymas žada jaukią, energingą ir tikrą Joninių vakaro atmosferą.
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