Šventinės eglutės sužibo visose Neringos gyvenvietėse

Šį savaitgalį, skambant mažiausiųjų Juodkrantės gyventojų dainoms, vyko eglutės įžiebimo šventė Juodkrantėje – ji prasidėjo Neringos meno mokyklos Ankstyvojo meninio ugdymo programos mokinukų koncertu (mok. R. Rušinskienė), po kurio visus susirinkusiuosius pasveikino Neringos vicemeras Narūnas Lendraitis.

„Pasitinkant šventes, linkiu kiekvienam bent kartais pasijusti tuo mažu vaiku ir pasidžiaugti nedideliais gyvenimo dalykais – gražiai apšviesta gatve, apsnigtu kalnu, prisiminti vaikystę, meduolių kvapą ir tiesiog laukti to Kalėdų stebuklo. Taip pat noriu palinkėti, kad prisimintume ir tuos, kurie yra šalia, kurie galbūt neturi to, ką turime mes, kurie galbūt yra vieniši ir kuriems reikia to paprasto žmogiško dėmesio. Visus Jus, mieli vaikai, seneliai, tėveliai, sveikiname su artėjančiomis šventomis Kalėdomis ir, tikiu, kad šie artėjantys Naujieji metai Neringai išties bus ypatingi“, - kalbėjo vicemeras N. Lendraitis.

Sulaukėme ir pačio tikriausio Kalėdų senelio, kuris klausėsi mažųjų eilėraščių ir palepino juos dovanėlėmis. Ir žinoma, šventės kulminacija – šilta šviesa suspindusi jauki Juodkrantės eglė. Šiais metais čia pastatyta ilgalaikė eglutė, ir palaikant tvarumo idėjas, ji bus naudojama ne vienerius metus, stilizuojant skirtingais papuošimais ar keičiant jų derinius.

Tą pačią dieną šventinės žaliaskarės švieseles įžiebė ir Preilos gyventojai, vienas kitam primindami ir linkėdami nepamiršti kurstyti savo vidinių žarijų, kurių kaitra rodytų kelią sau ir šalia esantiems. Šios nedidelės jaukios eglutės papuošimuose dominuoja raudona spalva, deranti prie Preilos bibliotekos pastato elementų. Šioje gyvenvietėje buvo puošiama kirstinė eglutė, kurią atrinko miškininkai retindami mišką, tokiu būdu nedarant miškui žalos.

Pervalkos gyvenvietėje gyventojus ir svečius džiugina papuošta čia auganti pušis, kuri išsiskiria originalia, natūralia savo forma, kurią išryškina subtilūs lempučių papuošimai.

Nidos centriniame skvere Kalėdų eglė buvo įžiebta gruodžio 2-ąją, tačiau jau visai netrukus šalia jos bus įgyvendinta nauja originali idėja – prie eglutės bus įrengtos specialios supynės, kurios bus susietos su eglės lempučių šviesų žaismu.

Primename, kad Nidos prieplaukoje šiais metais pirmą kartą įsikūrė visą gruodžio mėnesį veiksiantis Kalėdų miestelis, kuriame galima įsigyti karšto šokolado, blynų ir sausainių, ant laužo verdamos žuvienės, kalėdinių dovanų, suvenyrų, šviežių austrių. Čia laukia ir muzikinės staigmenos. Naujų įspūdžių, tikimės, suteiks ir šventinis šviečiančių objektų maršrutas, kurio žemėlapį galima rasti Nidos turizmo informacijos centre (Naglių g. 18E) arba svetainėje www.visitneringa.com.