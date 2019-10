Susigrūmęs su pajūrio vėju bėgime „Gintarinė jūrmylė“ triumfavo R. Kančys

Šeštadienį Klaipėdoje surengtas tradicinis sporto renginys – tarptautinės bėgimo varžybos „Gintarinė jūrmylė“. Šiemet devynioliktąjį kartą vykęs bėgimas jo dalyviams tapo tikru išbandymu. Porą dienų pliaupęs lietus „dovanojo“ vietomis gerokai pažliugusią trasą, nuo jūros pūtė stiprus vakarų vėjas. Nepaisant to, bėgimas į Smiltynę sutraukė arti 600 aktyvaus laisvalaikio mėgėjų ir profesionalų. „Gintarinės jūrmylės“ nugalėtoju pirmąkart tapo olimpietis Remigijus Kančys, moterų gretose greičiausia – baltarusė Jekaterina Korneenko.

„Gintarinė jūrmylė“ yra vienos seniausių bei ilgiausiai Lietuvoje vykstančių bėgimo varžybų, pradėtos rengti dar 2001 m. Be to, vienintelės, kurių distancija matuojama jūrmylėmis (1 jūrmylė – 1852 m.). Lengvosios atletikos profesionalai vyrai bėga 6 jūrmyles, moterys – 3. Visi kiti, tarp jų ir vaikai, bėga 1 arba 0,5 jūrmylės.

Remigijus Kančys 6 gintarines jūrmyles nubėgo per 35:23 min. Antroji vieta atiteko Baltarusijos lengvaatlečiui Siarhei Platonau, trasą įveikusiam per 35:42 min. Trečiąją vietą iškovojo Valdas Dopolskas, finišavęs per 35:56 min.

„Sunku suskaičiuoti kelintą kartą dalyvauju, anksčiau vis pakišdavo koją įvairios aplinkybės, šiemet pagaliau nugalėjau, – džiaugėsi R. Kančys. – Ši trasa labai dinamiška: miškas, smėlis, samanos, šiek tiek asfalto – bėgti nelengva, bet įdomu. Oras fantastiškas, palyginti su tuo, ko tikėjausi.“

Moterų 3 jūrmylių bėgime pranašumą prieš favorites įrodė ir nugalėtoja tapo baltarusė Jekaterina Korneenko, trasą įveikusi per 19:02 min. „Sunkiausia atkarpa buvo pajūris, vėjas bloškė atgal“ , – įspūdžiais dalijosi sportininkė.

Antroji finišavo Monika Bytautienė (19:20 min.), trečioje vietoje – Loreta Kančytė (19:36).

„Nugalėtoja buvo stipresnė, vienareikšmiškai. Savo pasirodymą vertinu kritiškai. Reikėjo labiau save paspausti. Apranga taip pat negelbėjo, per šilta apranga slopina“, – sakė Monika Bytautienė ir pridūrė, jog sportininkui tai anaiptol ne pasiteisinimas.

2017 m. tapusi „Gintarinės jūrmylės“ nugalėtoja, šiemet Loreta Kančytė liko trečia. „Varžovės buvo labai stiprios. Visgi džiaugiuosi savo rezultatu ir sugrįžimu į šią nelengvą trasą, reikalaujančią universalumo. Čia reikia mėgti ne tik smėlį, bet ir vėją“, – šypsojosi L. Kančytė.

Simbolinį šiais metais 19-ąjį numerį gavo nė vienų varžybų nepraleidęs klaipėdietis Algirdas Grublys. „Visiems linkiu likti ištikimiems „Gintarinei jūrmylei“, – sakė A. Grublys.

Smiltynės miškais ir pajūriu besidriekiančią „Gintarinės jūrmylėsׅ“ trasoje šiemet bėgo 562 dalyviai, mėgėjai ir profesionalūs sportininkai iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos. Varžybos atviros įvairaus amžiaus ir pasirengimo dalyviams.

Renginio sumanytojai – Klaipėdos apskrities lengvosios atletikos federacija ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Renginį įgyvendinti padeda gausus būrys rėmėjų – uosto įmonių ir kitų Klaipėdos bendrovių.