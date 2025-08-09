 Savaitgalį uostamiestyje – ir festivalis, ir oro joga

2025-08-09 05:00
Indrė Kiseliovaitė

Šį savaitgalį klaipėdiečiai kviečiami į nemokamus renginius – šeštadienį vykstant tarptautiniam festivaliui „Jauno teatro dienos“ bus rodomi keturi eskizai, kuriuos žiūrovai galės išvysti skirtingose erdvėse, taip pat Klaipėdos Pilies muziejuje vyks meninės virsmų interpretacijos. Sekmadienį mažylių laukia edukacinis piknikas, o suaugusiųjų – „Lindy hop“ šokio vakaras.

Renginys: S. Česnauskytės skulptūrinę vazą „Moteris / Woman“ visi kviečiami apžiūrėti jau šiandien Klaipėdos pilies muziejuje. / Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus nuotr.

Tarptautinis festivalis „Jauno teatro dienos“ Klaipėdoje vyks 13-ąjį kartą.

Pirmasis eskizas bus rodomas 14 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mokomajame teatre (K. Donelaičio g. 4), antrasis – 15.30 val. Klaipėdos lėlių teatre (Turgaus g. 9), trečiasis – 17 val. Klaipėdos dramos teatre (Teatro g. 2) ir ketvirtasis – 18.30 val. Kultūros fabrike (Bangų g. 5A). 22 val. vyks festivalio uždarymas ir grupės „Kvadrobika“ koncertas bare „Herkus Kantas“ (Naujoji Uosto g. 3).

Taip pat šiandien 13 val. Klaipėdos Pilies muziejuje (Priešpilio g. 2) klaipėdiečiai kviečiami pasižiūrėti menininkės Simonos Česnauskytės juodosios keramikos kūrinių, paklausyti smuikininkės Rimos Tamo atliekamos muzikos ir pasivaišinti vaistažolių arbata.

Sekmadienį Danės skvere, prie kavinės „Ateik ateik upė“ (Danės g. 27), 16 val. vyks nemokamas edukacinis piknikas mažyliams. Jį organizuoja ugdymo erdvė „Kokonas“.

Pikniko metu bus naudojamos sensorinės, gamtinės priemonės, supamasi oro jogos juostose. Anot organizatorių, kol mažyliai bus užsiėmę veiklomis, su mamomis ir tėčiais bus bendraujama aktualiomis tėvystės temomis.

Sekmadienį 19 val. Danės skvere, taip pat prie kavinės „Ateik ateik upė“, vyks šokio vakaras „Jazz Fam Lindy Hop“. Pasak organizatorių, tai energingas, linksmas ir laisvę dovanojantis svingo šokis, gimęs afroamerikiečių kultūroje, džiazo ritmuose. Net ir niekada nešokusiems tai puiki proga išbandyti.

