Savaitgalį – kultūriniai renginiai

Penktadienį 20 val. renginių erdvėje „Herkus Kantas“ (Naujoji Uosto g. 3) vyks svečio iš Didžiosios Britanijos Jasmine Gardosi skaitymo performansas „Šok pagal muziką, kurios nekenti“.
Šeštadienį nuo 9 iki 15 val. Klaipėdos „Švyturio“ arenos (Dubysos g. 10) automobilių stovėjimo aikštelėje vyks Miesto bagažinių turgus. Organizatoriai kviečia parduoti, pirkti ar dovanoti dar naudoti tinkamus daiktus.
Taip pat šeštadienį „Hofo“ erdvėje (Danės g. 8) tęsis Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos organizuojamo festivalio „Inkultūracija“ renginiai. Jie ryte startuos su Klaipėdos knygų muge. Lankytojai joje galės susitikti su leidėjais ir rašytojais, susipažinti su naujausia literatūra, komiksais ir manga, įsigyti vinilų, suvenyrų bei bilietų į spektaklius.
Nuo 11 iki 13 val. čia vyks Klaipėdos rašytojų knygų pristatymai.
Tądien 11 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2) vyks ekskursija, kurioje gidė Agnė Adomaitytė pasakos apie romantiškus, dramatiškus ir pikantiškus senosios Klaipėdos nutikimus. Išankstinė registracija nereikalinga, tačiau dėl ekskursijoje minimų pikantiškų detalių ji rekomenduojama suaugusiesiems.
13 val. „Hofe“ vyks pokalbis apie Thomo Manno romanus „Pirmasis ir paskutinis“. 14 val. čia vyks almanacho „Baltija“ pristatymas, 15 val. – Aldonos Ruseckaitės knygos „Naktiniai pokalbiai“ pristatymas, 16 val. – almanacho „Klaipėda–Liepoja–Proza“ pristatymas, o 17 val. – Tito Krutulio monografijos pristatymas.
Šeštadienį 18 val. „AJE Skatepark“ (Gluosnių skg. 2A–2K) bus atidaryta Stanislovo Piliučio retrospektyvinė paroda.
18 val. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) bus atidaroma menininkų Andriaus Arutiuniano ir Saodat Ismailovos paroda „Rekursija“, ji veiks iki gruodžio 31 d.
18 val. „Hofe“ vyks aksesuarų kūrimo dirbtuvės „Literatūrinis akcentas“. Jas ves dizainerė Sonata Žižienė.
20 val. šioje erdvėje vyks diskusija „Ar egzistuoja laisvo žodžio ribos?“, o 21.30 val. vakarą ir festivalį „Inkultūracija“ vainikuos diskoteka „Radijo hitai“ – vakaras su DJ Rimu Šapausku.
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