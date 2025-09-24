Remigijaus Treigio fotografijos dirbtuvės Klaipėdoje: atrask miestą nauju žvilgsniu

Per dvi dirbtuvių dienas dalyviai pamatys 1-osios Klaipėdos bienalės kūrinius, susipažins su Remigijaus Treigio fotografija ir išbandys fotografiją kaip saviraiškos priemonę. Dirbtuvės vyks KKKC Parodų rūmuose, Klaipėdos senamiestyje ir fotografijos auditorijoje.
Dirbtuvių metu R. Treigys pristatys savo ir kitų Lietuvos bei užsienio kūrėjų kūrybos metodus ir fotografijos technikas. Dalyviai turės individualias užduotis ir asmenines konsultacijas su fotomenininku. Antrąją dirbtuvių dieną dalyviai kviečiami atsinešti kompiuterius ar kitas priemones, galinčias redaguoti, manipuliuoti ir keisti vaizdą. Nesvarbu, kokia fotoaparato ar fotografuojančios priemonės kokybė, dirbtuvių metu lavinamas kūrybiškumas, pastabumas detalėms, kritinis žvilgsnis į miestą ir kuriamas dialogas apie fotografiją. Vietų skaičius ribotas. Nuoroda registracijai: https://forms.office.com/e/MHqE4PMfUx.
Remigijus Treigys (g. 1961) – vienas ryškiausių Lietuvos fotomenininkų. Baigė studijas Vilniaus dailės akademijoje, Klaipėdos vizualinio dizaino katedroje. 1990–1995 m. buvo menininkų grupės „Doooooris“ narys. Aktyviai dalyvauja tarptautinėse rezidencijose, yra pelnęs Lietuvos fotomenininkų sąjungos premiją ir Klaipėdos miesto kultūros magistro titulą. 2021 m. apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija už laiko ženklų poetiką fotografijoje.
Daugiau informacijos: www.klaipedabiennial.lt.
Organizatoriai: Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (KKKC).
Pagrindinis partneris: Šiuolaikinio meno centras, Vilnius.
Bienalę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Danijos meno fondas.
KKKC Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) darbo laikas: trečiadienį–sekmadienį 11–19 val. (valstybinių švenčių dienomis nedirba). Renginių metu bus fotografuojama ir filmuojama. Informuojame, kad dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose, publikuotuose įvairiose medijos priemonėse. Daugiau informacijos: www.kkkc.lt
