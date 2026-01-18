Parodoje – ginklai ir dovanos

Ši paroda skirta Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos paminėjimui, ją iki vasario galo galima apžiūrėti muziejuje Didžiojoje Vandens g. 2.
Skambus parodos pavadinimas „Niekada nepasiduok“ – neatsitiktinis, juo siekiama priminti, jog visais laikais turime kovoti iki galo.
Visi parodoje „Niekada nepasiduok“ eksponuojami ginklai turi savo istoriją bei primena Lietuvos valstybei ir sykiu A. Pociui svarbius momentus.
Svečiuodamiesi užsienyje ir priimdami svečius Lietuvos kariuomenės atstovai dovanoja valstybę bei kariuomenę reprezentuojančius ginklus.
Užsienio šalių atstovai taip pat apdovanoja mūsų kariškius.
Šaltieji ginklai dažniausiai simbolizuoja drąsą, galią, garbę, karinę ištvermę bei aukštą statusą, o jų detalės (auksavimas, graviūros, brangakmeniai ir t. t.) pabrėžia apdovanojimo svarbą, savininko pareigas, pasiekimus ir atsidavimą, atspindėdamos istorinius įvykius, karines tradicijas.
Muziejaus lankytojai turi progą pamatyti lenkiškus, švediškus, norvegiškus, JAV, ispaniškus, suomiškus, šveicariškus, britiškus šaltuosius ginklus.
Parodoje – garsusis Rambo stiliaus peilis, daugeliui žinomas Fairbairn-Sykes kovinis peilis. Pristatomi Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų dovanoti ginklai, kalavijai, kardai, durklai.
Lankytojai turi galimybę išvysti istorinių šaltųjų ginklų replikas, tarp kurių – Darsūniškio piliakalnyje rasto lietuviško kalavijo kopija, lietuvių kalvių Stankų ir meistro Vytauto Lavrenco darbai.
Svarbi parodos dalis – A. Pociui įteikti Lietuvos ir užsienio šalių apdovanojimai – pasižymėjimo ženklai – atspindi svarbius Lietuvos valstybės raidos momentus, stiprinamus tarptautinius ryšius su užsienio valstybėmis.
Lankytojai gali apžiūrėti Lenkijos, Estijos, Latvijos, Maltos bei kitų šalių valstybinius apdovanojimus, liudijančius apie tvirtėjančius tarpvalstybinius ryšius ir asmeninio indėlio svarbą jų stiprinimui.
