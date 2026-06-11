Palangos vėjo festivalis – kurortą užlies sporto, bangų ir vasaros šventė

Sportiškos pramogos
Neatsitiktinai šių metų festivalyje tiek daug dėmesio skiriama sportui. 2026-aisiais Palanga didžiuojasi Europos sporto miesto titulu, todėl visus metus kurorte netrūksta renginių, skatinančių judėti, išbandyti naujas veiklas ir atrasti aktyvaus gyvenimo džiaugsmą. Palangos vėjo festivalis puikiai atspindi šią dvasią – čia sportas tampa ne profesionalų privilegija, o visiems prieinama pramoga.
Festivalis prasidės jau 11 val. Iki pat 20 val. veiks „Ignitis renewables“ edukacijų erdvė, kurioje lankytojai galės susipažinti su atsinaujinančia energetika, o nuo 14 iki 16 val. dalyvauti kūrybinėse vėjo elektrinių dirbtuvėse.
Nuo 11 iki 18 val. veiks ir ekstremalaus sporto zona – skate parke vyks pamokos, pasirodymai bei varžybos. Savo meistriškumą demonstruos geriausi Lietuvos riedlentininkai, BMX sportininkai ir kviestiniai svečiai iš užsienio.
Vandenlentės ir vandens batutai
Tikrasis festivalio ritmas įsibėgės nuo 12 val. Virš Baltijos jūros prasidės įspūdingas jėgos aitvarų šou, o norintieji galės išbandyti pirmąsias pažintines pamokas. Tuo pačiu metu startuos jachtų regata, vaikai bus kviečiami į buriavimo pamokas su mažaisiais burlaiviais „Optimist“, o tiek mažųjų, tiek suaugusiųjų lauks nemokamas vandens batutų parkas.
Viena didžiausių šių metų naujienų – vandenlenčių parkas Baltijos jūroje. Nuo 12 iki 18 valandos visi norintieji galės išmokti plaukti vandenlente tiesiog jūroje. Tai bus pirmasis toks projektas Lietuvoje, suteiksiantis galimybę patirti tikrą bangų ir greičio azartą.
Visą dieną, nuo 12 iki 20 valandos, festivalio nuotaiką kurs didžėjai – Eddy5, Jonesso, Gediminas S, Senjasa ir Rokkas.
Įspūdingi pasirodymai ir DJ Jovani Show
Vakare žiūrovų lauks svarbiausi dienos akcentai. 18 val. bus apdovanoti jachtų regatos nugalėtojai, 18.30 val. – geriausi riedlenčių sportininkai.
Bene daugiausia emocijų pažadės 19 val. prasidėsiantis parašiutininkų šou – profesionalai nusileis tiesiai į Palangos paplūdimį, sukurdami reginį, kurį pamatyti pasitaiko tikrai ne kasdien.
Nuo 19 iki 20 val. žiūrovai galės stebėti tarptautinių vandenlenčių sporto varžybų „Red Bull Wakeduel“ prizininkų pasirodymus ir apdovanojimus, o festivalio kulminacija taps nuo 20 iki 22.30 val. vyksiantis DJ Jovani Show, subursiantis visus pasitikti vasaros vakarą šokant po atviru dangumi – gerą nuotaiką garantuos Remis Retro, Simona, Norbertas, ELZY, Senjasa, Nombeko ir Marijanas.
Festivalio programa
Šeštadienį, birželio 13 d.:
11–20 val. „Ignitis renewables“ edukacijų ir „Ignitis“ klientų aptarnavimo zona.
11–18 val. Skate parkas. Pamokos, varžybos, pasirodymai. Geriausi Lietuvos riedlentininkai, BMX dviratininkai ir kviestiniai svečiai iš užsienio.
12–18 val. įspūdingas jėgos aitvarų šou ir pamokos pradedantiesiems.
- Vandens batutų parkas – nemokama nuotykių zona jūroje vaikams ir suaugusiems.
- Mažieji burlaiviai „Optimist“. Buriavimo pamokos vaikams.
- Jachtų regata.
- Vandenlenčių parkas jūroje. Pirmą kartą Lietuvoje galimybė išmokti plaukti vandenlente jūroje.
12–20 val. Non stop DJ’s (Eddy5, Jonesso, Gediminas S, Senjasa, Rokkas).
14–16 val. „Ignitis renewables“ vėjo elektrinių dirbtuvės.
18 val. Jachtų regatos geriausiųjų apdovanojimai.
18.30 val. Geriausiųjų riedlentininkų apdovanojimai.
19 val. parašiutininkų nusileidimas į Palangos pliažą. Neįtikėtinas parašiutininkų šou virš jūsų galvų.
19–20 val. Tarptautinių vandenlenčių sporto varžybų „Red Bull Wakeduel“ prizininkų pasirodymai ir apdovanojimai.
20–22.30 val. DJ Jovani Show (Remis Retro, Simona, Norbertas, ELZY, Senjasa, Nombeko, Marijanas).
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