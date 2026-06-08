Palanga kviečia į naują „Orkestro vasaros“ sezoną

Šiemet klausytojų laukia trys skirtingos programos – trys muzikinės kelionės: nuo Naujojo Orleano džiazo tradicijų iki miuziklų melodijų ir spalvingų šiuolaikinės pučiamųjų muzikos kūrinių.
Palangoje puoselėjami pučiamųjų muzikos koncertai parke – neatsiejama kurorto kultūrinės tapatybės dalis. Dar kurortų įkūrėjų Grafų Tiškevičių laikais užgimusi tradicija iki šiol gyvuoja vienoje gražiausių Lietuvos koncertinių erdvių – Birutės parko rotondoje, kur nuo 1927 metų vasaros, kai ji buvo pastatyta, vakarais renkasi gyvos muzikos gerbėjai.
Per daugelį metų Palangoje koncertavo garsūs Lietuvos ir užsienio orkestrai, o šiandien šią europietišką kurortinės muzikos kultūrą puoselėja Palangos orkestras, jau daugiau kaip du dešimtmečius nepertraukiamai rengiantis nemokamų koncertų ciklą po atviru dangumi.
Koncertams nuo 2000-ųjų diriguoja Palangos orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Vygantas Rekašius. Renginius šią vasarą ves Aušra Latonienė ir Justina Mikniuvienė.
Anot V. Rekašiaus, šių metų „Orkestro vasaros“ programos orientuotos į plačią publiką, tačiau kiekviena jų turi savitą meninį svorį.
„Plačiausiai publikai turėtų patikti programa „Muzikos garsai“. Tai tikras vasaros orkestro repertuaras, kuriame skambės miuziklų, kino ir populiariosios muzikos melodijos. Šios programos galima klausytis net ir neturint ypatingo susidomėjimo pučiamųjų orkestrų muzika“, – kalbėjo V. Rekašius.
Programa „Naujojo Orleano paradas“ nukels į miestą, kuriame gimė džiazas. Joje susipins gatvės paradų energija, bliuzo melancholija ir gospel muzikos dvasingumas.
„Ši programa muzikine prasme išsiskiria ryškiausiai. Joje skamba tikri ankstyvojo džiazo ir Naujojo Orleano tradicijos perlai. Beveik visa programa aranžuota orkestro bičiulio, trombonininko, dirigento ir kompozitoriaus iš Novergijos Helge Førde, todėl jai būdingas vientisas stilistinis skambesys“, – teigė Palangos orkestro dirigentas.
Anot V. Rekašiaus, labiausiai šiuolaikinį pučiamųjų orkestro repertuarą atspindi programa „Vasaros siuita“.
„Ji skirta pačiam orkestro žanrui atskleisti. Programoje skambėsiančių kompozitorių kūriniai dažnai atliekami Europos pučiamųjų orkestrų festivaliuose ir konkursuose, todėl muzikantams bei orkestrinės muzikos mėgėjams tai gali būti net įdomiausia sezono programa“, – atskleidė V. Rekašius.
Pasak orkestro vadovo, sudarant šių metų programas siekta ne vien linksminti kurorto svečius, bet ir parodyti skirtingus orkestro veidus bei pučiamųjų muzikos galimybes.
Nemokamus „Orkestro vasaros“ koncertus klausytojams dovanoja Palangos miesto savivaldybė, Palangos Birutės parkas ir Palangos orkestras. Lyjant koncertai nevyksta.
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