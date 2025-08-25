Kviečia į nemokamas ekskursijas parodoje „Leonardo da Vinčio mašinos“

Rugpjūčio 27–30 klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami į nemokamas ekskursijas su gidu parodoje „Leonardo da Vinčio mašinos“. Čia gidai susipažindins su legendinio išradėjo ir menininko sukurtais mechanizmais, paaiškins, kaip atrodė jo vizijos bei papasakos įdomių istorijų apie tai, kaip šios idėjos pralenkė savo laiką.
Ekskursijos nemokamos su galiojančiu parodos bilietu. Vietų skaičius ribotas – rekomenduojama registruotis iš anksto.
Ekskursijos vyks Klaipėdos Pilies muziejaus Frydricho poterna (Ekspozicija 3), šalia naujojo pilies bokšto (Priešpilio g. 2, Klaipėda).
Ekskursijos datos:
- Rugpjūčio 27 d. (trečiadienį) 13 val. ir 15 val.;
- Rugpjūčio 28 d. (ketvirtadienį) 13 val. ir 15 val.;
- Rugpjūčio 29 d. (penktadienį) 13 val. ir 15 val.;
- Rugpjūčio 30 d. (šeštadienį) 12 val., 14 val. ir 16 val.
Registracija: https://forms.gle/tS6F9jFAuEeZXjX29.
Naujausi komentarai