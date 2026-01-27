Kraują kaitino lenktynės ant Skaidriojo karjero ledo

Dar iš vakaro vyrai pradėjo ruošti trasą, buvo valomas sniegas, žymimos lenktynėms skirtos erdvės.
Ledo trasoje varžėsi kartingai, šonaslydžio įgūdžius demonstravo automobilių greičio mėgėjai.
Karjero ledas prieš tai buvo kruopščiai pamatuotas – priekrantėje jo storis siekė 35 cm, kiek toliau nuo kranto – net 40 cm.
Vienu metu ant ledo buvo leidžiama važiuoti 10 automobilių. Taip nuspręsta ir dėl saugumo manevruojant, ir dėl bendro mašinų svorio.
Varžybų organizatoriai pasakojo, kad smalsuoliai visą sekmadienį važiavo stebėti ant ledo besisukančių automobilių.
Emocijų dalyviams tikrai netrūko.
Mašinų ledo ralio susirinko stebėti gausus būrys žiūrovų, žmonės į Gargždus važiavo iš įvairių Vakarų Lietuvos vietų.
Tiems, kurie nespėjo išmėginti jėgų ledo trasoje, organizatoriai patarė nenusiminti ir vylėsi, kad ledas leis surengti ir antras tokias varžytuves.
