Koncertas, kuriame dainuos instrumentai

Dainose esame įpratę girdėti žodžius, o kaip skamba dainos be žodžių? Šį muzikos fenomeną tyrinėja kūrybingojo saksofonininko Arvydo Kazlausko inicijuota programa, kurią jis Lietuvos uostamiestyje atliks su orkestro „Sinfonietta Riga“ styginių kvartetu. Gegužės 23 d. 18.30 val. Klaipėdos koncertų salėje vyks jų koncertas „Dainos be žodžių“, kuriame skambės Felixo Mendelssohno, Gustavo Holsto, Maurice’o Ravelio, Janio Ivanovo ir kitų kūrėjų kompozicijas.

Tiesia muzikinius tiltus

Rygoje gyvenantis lietuvių saksofonininkas A.Kazlauskas yra tikras kūrybinių idėjų variklis, nuolat inspiruojantis naujų kūrinių ir meninių programų atsiradimą. Jis dažnai keliauja ir tiesia muzikinius tiltus tarp abiejų valstybių. Latvijoje įsikūręs saksofonininkas užaugo Vilniuje, tačiau aukštojo mokslo siekė Latvijos J.Vytuolio muzikos akademijoje. Daugelio tarptautinių konkursų laureatas yra grojęs solo su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, Latvijos nacionaliniu simfoniniu orkestru, kameriniu orkestru „Sinfonia Concertante“, orkestru „Sinfonietta Riga“, Lietuvos kariuomenės garbės sargybos orkestru ir pučiamųjų orkestru „Riga“. Kaip solistas ar įvairių ansamblių narys yra koncertavęs Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Izraelyje, Airijoje, Olandijoje, Italijoje ir kitur. A.Kazlauskas yra ir saksofono pedagogas, muzikuoja kaip solistas ir su įvairiais kamerinės bei elektroninės / eksperimentinės muzikos ansambliais.

Su „Sinfonietta Riga“ kvartetu

A.Kazlausko meistriškai valdomas saksofonas jau ne kartą skambėjo Klaipėdos koncertų salėje, čia jis pristato savo įdomiausius sumanymus.

Šįkart Arvydas į uostamiestį atvyks su orkestro „Sinfonietta Riga“ styginių kvartetu. Šiuo metu jame muzikuoja Kristiana Širantė (pirmasis smuikas), Agnesė Kannina-Liepina (antrasis smuikas), Artūras Gailis (altas) ir Karlis Klotinis (violončelė). Nors „Sinfonietta Riga“ styginių kvartetas į savo repertuarą įtraukia kūrinius iš beveik visų muzikos laikotarpių ir epochų, ansamblis patogiausiai jaučiasi atlikdamas šiuolaikinę muziką, svarbią vietą kvarteto repertuare užima latvių autorių kūryba. Kvartetas dažnai dalyvauja projektuose, kurie peržengia akademinės muzikos ribas. 2007 m. „Sinfonietta Riga“ styginių kvartetas buvo nominuotas Latvijos didžiajam muzikos apdovanojimui kategorijoje „Metų debiutas“. Kvartetas yra koncertavęs ne tik gimtojoje Latvijoje, bet ir Lenkijoje, Austrijoje, Estijoje, Portugalijoje.

Dainos be žodžių

Programoje „Dainos be žodžių“ atlikėjai nusprendė giliau patyrinėti dainos žanrą, ypatingą dėmesį skirdami būtent dainos be žodžių fenomenui muzikoje, nes tokio pavadinimo kūrinių randame daugelio kompozitorių kūryboje. Koncerte jie atliks F.Mendelssohno bei G.Holsto taip pavadintas kompozicijas. Taip pat programoje bus dainoms be žodžių žanro požiūriu artimos vokalizės: skambės klausytojams gerai pažįstama M.Ravelio „Vokalizė habaneros formoje“ bei latvių muzikos klasiko J.Ivanovo chorinių vokalizių aranžuotės.

Antroji koncerto dalis panardins į modernesnę muziką – kabareto atmosferą sukurs Kurto Weillio melodijos, paišdykauti kvies ritmiškai žaismingos Chicko Corea miniatiūros iš ciklo „Vaikų dainos“, apie nebylios moters meilę ir iššūkius bylos žymaus šiandienos britų autoriaus Michaelo Nymano muzika iš kino filmo „Fortepijonas“. Savotišku vakaro desertu taps funk energijos pripildyta parafrazė populiaraus atlikėjo Prince dainos tema.