Klaipėdos lėlių teatras kviečia į „Karakumų Asilėlio dirbtuvėlių“ žiemos sesiją

Žiemos sesija vyks sausio 21 ir 28 d., vasario 4 ir 11 d. Klaipėdos lėlių teatro edukaciniame centre, Vežėjų g. 4. Užsiėmimai truks po vieną valandą: 10 val. mažiesiems nuo 12 iki 24 mėnesių, 17 val. – 2–3 metų vaikams, 18.30 val. – 4–7 metų vaikams.
Kiekvienas užsiėmimas – mažųjų kūrybos laboratorija. Programos metu vaikai su tėveliais susipažins su nauja tema, dainuos, mankštins vaizduotę ir kūną, kurs ir dalysis istorijomis, pieš, kirps, lipdys, klijuos. Gaminsis ir lėles. Atgijusios lėlės taps tikrais žaidimų partneriais, o bendravimas su bendraamžiais ir lėlininkais-edukatoriais praturtins vaikų socialinius įgūdžius.
„Kas geriau gali padėti vaikui suprasti pasaulį, jei ne patys brangiausi šeimos nariai?“ – sakė Aušra Juknevičienė. – „Klaipėdos lėlių teatro edukacija įtraukia šeimą ir atveria vaikų širdis. Lėlės fenomenas, čia ir dabar vykstantis stebuklas, prabudina mažųjų kūrybines galias, vaizduotę. Galima drąsiai teigti, kad ši mokyklėlė augina tikrus superherojus.“
„Karakumų Asilėlio dirbtuvėlės“ – tai formą pakeitusi „Karakumų Asilėlio mokyklėlė“, savo veiklą pradėjusi dar 2008 m. Per šį laiką užaugo ne viena karta, o mokyklėlės (dabar – ir dirbtuvėlių) edukatoriai pastebi neginčijamą tokių edukacinių veiklų naudą ne tik vaikams, bet ir jų tėveliams.
„Labiausiai mane įkvepia bendradarbiavimas su tėvais. Kartu randame būdų, kaip įtraukti vaiką ir padėti jam atrasti pasaulį per kūrybą. Mane labai įkvepia, kai po kelių mėnesių aš jau matau pokytį – mažieji pamažu išlaisvėja, tampa kūrybiškesni, labiau pasitikintys savimi, vis drąsiau išreiškia savo jausmus. Tai labai džiugina. Niekam ne paslaptis – mūsų dirbtuvėlės ugdo laisvą, kūrybišką, nebijančią būti kitokia, pasitikinčią savimi asmenybę, kuri, reikia tikėti, ateityje bus sėkminga. Ko mes visi, kaip tėvai, linkime savo vaikams“, – dalijosi lėlininkė-edukatorė Renata Kutaitė-Raudonienė.
„Karakumų Asilėlio dirbtuvėlių“ žiemos sesija – jau visai netrukus Klaipėdos lėlių teatro edukaciniame centre (Vežėjų g. 4, Klaipėda). Daugiau informacijos ir registracija tel. +37060386036 arba el. p. [email protected]. Vietų skaičius ribotas.
Nepraleiskite progos leistis į žiemos stebuklų kelionę kartu su Klaipėdos lėlių teatro kūrėjais.
