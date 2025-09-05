Klaipėdos dramos teatras 90-ąjį sezoną pradės išskirtine premjera

Šis kūrinys yra paremtas unikalia medžiaga – austrų prozininko Franzo Kafkos laiškais vienai ryškiausių tarpukario Čekijos žurnalisčių, rašytojų ir vertėjų Milenai Jesenskai (1896–1944).
Jos santykiai su F. Kafka paliko gilų pėdsaką, dabar tai persikels į Klaipėdos dramos teatro sceną.
„Vasarą mes ėjome į repeticijas labai dažnai ir darbavomės nuo ryto iki vakaro, nes kokybė mums yra svarbiausia“, – akcentavo spektaklyje vaidinanti aktorė Eglė Jackaitė.
Spektaklio pagrindą sudaro apie dvidešimt laiškų, kuriuos F. Kafka rašė M. Jasenskai, jie visi buvo kruopščiai atrinkti ir išversti.
„Visi laiškai, kuriuos aš skaičiau, yra parašyti anglų kalba. Iš 300 išsirinkome apytiksliai 60, tuomet Dovydas Grajauskas visus juos išvertė į lietuvių kalbą, o galiausiai spektaklyje liko apie dvidešimt laiškų. Manau, kad tie F. Kafkos susirašinėjimai su M. Jesenska buvo tikra meilės formos išraiška“, – atviravo L. Kutkaitė.
Pasak spektaklio režisierės, tai nėra dokumentinis spektaklis. Labiausiai koncentruojamasi į tą periodą, kai buvo susirašinėjama laiškais, o pagrindinis spektaklio siekis – pristatyti Milenos portretą.
Spektaklyje ypatingas dėmesys skiriamas judesiui, kūno išraiškai bei išskirtiniams kostiumams.
„Per kūną mes randame būdų, kaip pasakyti dalykus, kurių negalime išreikšti žodžiais – būtent tai atsispindi ir šiame spektaklyje“, – pažymėjo choreografė Agnietė Lisičkinaitė.
Scenografė Paulina Turauskaitė pasirūpino, kad spektaklio vizualas dar labiau papildytų pasirodymą.
Scenoje pasirodys šešios aktorės: Toma Gailiutė, E. Jackaitė, Digna Kulionytė, Samanta Pinaitytė, Justina Vanžodytė ir Aistė Zabotkaitė.
Pasak L. Kutkaitės, kiekviena jų yra ir M. Jesenska, ir F. Kafka, ir pati aktorė, bandanti užmegzti dialogą su Milena.
Premjera „Milena“ – tai drąsus bandymas pasitelkti laiškus, kūną ir teatrinę išraišką tam, kad būtų kalbama apie meilę, trapumą ir vidines žmogaus kovas.
Aktorės kviečia visus atvykti į spektaklio premjerą ir kartu pradėti 90-ąjį Klaipėdos dramos teatro sezoną.
