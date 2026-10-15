Klaipėdiečius ir miesto svečius džiugins vaišės ir pramogos

Įžiebs „Moliūgų pievą“
Klaipėdoje prie Žvejų rūmų nuo ketvirtadienio iki sekmadienio vyks tradicija tampantis renginys „Moliūgų pieva“. Šių metų tema – „Atrask Klaipėdą“.
Moliūgų dalybos įvyko, tad išskaptuoti ir dekoruoti moliūgai jau puošia Žvejų rūmų teritoriją.
Ketvirtadienio vakarą 17.30 val. bus įžiebta „Moliūgų pieva“, 18 val. Klaipėdos turizmo mokyklos virėjai vaišins moliūgų sriuba, nuo 19 val. čia vyks koncertai.
Penktadienį ir šeštadienį taip pat numatyta aibė veiklų – edukacinės programos, dirbtuvės, diskoteka, koncertai.
Sekmadienį veiklų neplanuojama, tačiau norintys turės galimybę pasigrožėti moliūgais.
Pagerbs genocido aukas
Penktadienį 12 val. Klaipėdos piliavietėje iškils Mažosios Lietuvos vėliava, vyks genocido aukų pagerbimo ceremonija.
Ši data primena 1944 m. spalio 16 d. prasidėjusį Raudonosios armijos puolimą Rytų Prūsijoje. Per karo veiksmus vietos gyventojai patyrė žudynes, fizinį smurtą ir turto plėšimą.
Taip pat penktadienį tęsis I. Kanto bibliotekos organizuojamo festivalio „Kanto dienos Klaipėdoje“ renginiai. 11 val. bendrovėje „Klaipėdos energija“ (Danės g. 8) vyks akvarelės priemonių ir medžiagų testavimas.
15 val. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvos jūreivystės akademijos kieme (I. Kanto g. 7) vyks pasivaikščiojimas I. Kanto gatve su gide Rasa Miuller.
17 val. Klaipėdos dramos teatre (Teatro g. 2) vyks susitikimas su aktoriumi Kirilu Glušajevu. Reikalinga registracija internetu.
Penktadienį, spalio 16 d., 16 val. Palangos kurorto muziejuje (Birutės al. 34A) bus atidaroma paroda „Lietuva. Nuo mito iki valstybės“, kurioje dešimt Lietuvos menininkų per šiuolaikinės vizualiosios kultūros prizmę permąsto Lietuvos valstybingumo, istorijos ir mito temas.
Pamaldos – už I. Kantą
Šeštadienį 11 val. I. Kanto bibliotekos Kauno padalinyje (Kauno g. 49) vyks filmo „VR’Kantu: Klaipėdos istorija kitu kampu“ peržiūros seansai. Registracija internetu.
Spalio 17 d., minint Tarptautinę nematerialaus kultūros paveldo dieną, I. Simonaitytės bibliotekoje (Herkaus Manto g. 25) vyks popietė „Sodai, kafija ir sutartinės“. 12.30 val. vyks sodų rišimo edukacija su tautodailininke Julija Jauniuviene. Dalyvio mokestis – 10 eurų. 14.30 val. Gerlacho palėpėje vyks kafijos edukacija, o 15 val. čia bus dainuojamos sutartinės.
14 val. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) vyks baigiamasis festivalio „Kanto dienos Klaipėdoje“ renginys – Tarptautinio Renatės Lūšis akvarelės plenero „Tarp pigmento ir idėjos: akvarelės filosofija“ dalyvių darbų parodos atidarymas ir plenero darbų aukcionas, taip pat bus muzikinė programa.
Sekmadienį 18 val. Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje (Pylimo g. 2) vyks pamaldos, skirtos pagerbti I. Kanto ir jo protėvių atminimą.
Sekmadienį 16 val. Klaipėdos žydų kultūros ir religijos centre (Žiedų skg. 3) vyks Tarptautinio Josepho Achrono muzikos festivalio renginys visai šeimai „Jaša Heifetz. Berniukas iš Vilniaus“.
Aktorius Giedrius Arbačiauskas, smuikininkė Dalia Dėdinskaitė ir gitaristas Chrisas Ruebensas Vilniuje gimusio pasaulinio garso smuikininko J. Heifetzo gyvenimo istoriją pasakos pasitelkdami muziką, žodį ir vaizduotę.
Naujausi komentarai