Ką apie pasitikėjimą pasakoja pinigai? Klaipėdoje atidaroma paroda „Rinkti(s) vertę“

Lankytojai parodoje galės pamatyti Pirmojo pasaulinio karo ir pokario metais Rytų Prūsijoje bei Lietuvoje naudotus pinigus ir alternatyvias mokėjimo priemones: notgeldus, karo pinigus, skolinamųjų kasų ženklus ir kuponus. Šie piniginiai ženklai atsirado kaip atsakas į pinigų stygių, infliaciją ir pinigų nuvertėjimą, kai reikėjo ieškoti būdų užtikrinti, kad pinigų – ekonomikos „kraujo“ – nepritrūktų.
„Parodoje pasakojame ne tik apie pinigus, bet ir apie žmonių kasdienybę sudėtingu istoriniu laikotarpiu. Kai įprastų pinigų ima trūkti, atsiranda laikini sprendimai, kurie vėliau tampa svarbiais istorijos liudininkais“, – sakė Lietuvos banko Pinigų muziejaus vadovė Asta Ravaitytė-Kučinskienė.
Pasak Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus dr. Jono Genio, Klaipėdos krašto istorijos specifika – Mažoji Lietuva, Rytprūsiai, Vokietijos imperijos palikimas – leidžia pažvelgti į savitas ir mūsų šalies istorijai svarbias temas. Viena jų – Klaipėdos krašto ekonominė raida ir pinigų klausimas. Jo teigimu, Lietuvos banko Pinigų muziejus šioje srityje yra svarbus ekspertinis partneris, o paroda išsiskiria profesionalumu ir turtingu pinigų bei kitų atsiskaitymo priemonių rinkiniu.
Parodoje pristatomi piniginiai ženklai pasakoja apie karo metais veikusią Vokietijos imperijos sukurtą ir Lietuvoje pritaikytą pinigų sistemą. Jie primena ir apie laikotarpį po nepriklausomybės atkūrimo, kai Lietuvoje kurį laiką dar buvo naudojami vokiški pinigai, o sparčios infliacijos padarinius patyrė abi šalys. Lankytojai kviečiami į šiuos procesus pažvelgti per kasdienio gyvenimo prizmę ir suprasti, kaip žmonės prisitaikė prie nuolat kintančios pinigų vertės.
Dalis parodos eksponatų susiję su Mažąja Lietuva ir Rytų Prūsija – regionu, svarbiu Lietuvos istorijai, kalbai, spaudos tradicijai ir kasdieniams ekonominiams ryšiams. Parodoje pristatomos vertybės iš Lietuvos banko Pinigų muziejaus, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinių, taip pat asmeninių kolekcijų.
Paroda veiks nuo birželio 18 d. iki rugpjūčio 30 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Didžioji Vandens g. 2, Klaipėdoje.
Parodą organizuoja Lietuvos banko Pinigų muziejus ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejus.
Parodos kuratorius – Karolis Tumelis, koordinatoriai – Asta Grušelionienė ir Dmitrijus Papariga, dizainerė – Inga Varnelė.
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