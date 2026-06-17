Joninės Neringoje: dainos kurėnuose, žygiai ir magiškų apeigų naktis

Šiemet festivalio „Tek saulužė ant maračių“ renginiai skiriami Mažosios Lietuvos kultūros šviesuolio, tautosakos rinkėjo, poeto, teologo ir mąstytojo Martyno Liudviko Rėzos 250-osioms gimimo metinėms.
„Tautos daina yra tyriausias tautos sielos perlas, jei tauta žūsta, dažnai ji dar gyvena savo dainose“, – yra sakęs M. L. Rėza.
Jo surinktos ir išsaugotos lietuvių liaudies dainos festivalio renginiuose skambės įvairiomis formomis – koncertuose, vakarojimuose prie laužo, kurėnuose, žygiuose bei susitikimuose, skirtuose pažinti Kuršių nerijos kultūrą ir istoriją.
Festivalio programa prasidės birželio 20 d. dailininkės Eglės Gelažiūtės-Petrauskienės parodos „Stabdant byrantį smėlį“ atidarymu Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ parodų salėje.
Tą pačią dieną Preiloje vyks popietė „Kur tas kaimas tykus, kur tie putojantys sodai?“, skirta M. L. Rėzos gimtinės, užpustytų Karvaičių kaimo, istorijai. Savo įžvalgomis dalysis Gytis Vaškelis (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), o kartografas Remigijus Sereika paskaitoje „Užpustytų Karvaičių paieškos“ kvies drauge paanalizuoti senuosius Kuršių nerijos žemėlapius. Po paskaitų renginio dalyviai kviečiami į žygį su pasakojimais ir folkloro ansamblių „Gadula“, „Giedružė“, „Aušrinė“, Vydūno draugijos giedotojų atliekamomis dainomis iki vietos, kur bus atidengtas M. L. Rėzai ir užpustytam Karvaičių kaimui paminėti atkurtas koplytstulpis.
Festivalio metu netrūks muzikinių patirčių. Net tris vakarus Nidoje bus galima pasiplaukioti tradicine kuršiška burvalte-kurėnu, skambant folkloro ansamblių atliekamai muzikai.
Birželio 21 d. Nidos žvejo etnografinėje sodyboje Kauno kultūros centro folkloro ansamblis „Gadula“ atliks dainas iš pirmojo M. L. Rėzos išleisto rinkinio „Dainos arba Litthauische Volkslieder“. Vakare vaizdingoje Bulvikio įlankoje folkloro ansambliai, gitaros meistras Romualdas Kastravickas ir vokalistė Julija Jaudžemė kvies vakaroti prie laužo su dainomis ir pikniko vaišėmis.
Birželio 22 d. festivalio dalyviai kviečiami į pažintinį dviračių žygį po Kuršių neriją, aplankant vietas, susijusias su M. L. Rėzos atminimu. Vakare Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ stogo terasoje koncertuos grupė „Atika“.
Joninių išvakarėse, birželio 23-ąją, Neringoje vyks tradicinės Rasų vakaro apeigos – žoliavimai, vainikų pynimas, Joninių laužai ir eisena nuo Tylos slėnio iki Nidos uosto.
Vakaro kulminacija taps projekto „Duokim garo“ Joninių naktis Nidoje, kurioje dalyvaus folkloro ansambliai, liaudiškos muzikos kapelos ir profesionalūs atlikėjai.
Joninių laužas Preilos paplūdimyje kvies susiburti jau nuo 19 val., o Nidoje jis bus uždegtas 23 val. Į Kuršių marias tradiciškai bus leidžiami vainikai.
Festivalį „Tek saulužė ant maračių“ birželio 24 dieną užbaigs saulės pasveikinimas su gongais ant Parnidžio kopos. Vakare „Agilos“ stogo terasoje koncertuos grupė „Baltos varnos“.
Viso festivalio metu Nidos Naglių gatvėje veiks tautodailininkų ir amatininkų mugė.
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