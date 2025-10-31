Johann Daniel Berlin sugrįžta į Klaipėdą – baroko kompozitoriaus muzika įamžinta vinilo plokštelėje

„Ši plokštelė – pirmasis toks įrašas Lietuvos istorijoje, įamžinantis vienintelio žinomo Klaipėdoje gimusio baroko kompozitoriaus muziką. Tai – ne tik muzikos leidinys. Tai –sugrįžimas! Sugrįžimas žmogaus, kurio vardas iš Klaipėdos istorijos buvo dingęs beveik tris šimtmečius, o dabar vėl išgirstamas per garsus, instrumentus ir žmones, tikinčius, kad muzika turi atmintį“, – sakė Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovas Mindaugas Bačkus.
Kas buvo Johann Daniel Berlin
Johann Daniel Berlin (1714–1787) – baroko epochos kūrėjas, gimęs Klaipėdoje (tuometiniame Mėmelyje). Jo tėvai išvyko iš miesto, kai berniukui tebuvo ketveri ar penkeri metai, tačiau būtent čia jis buvo pakrikštytas tuometėje Miesto (Vokiečių) – būsimoje Šv. Jono bažnyčioje, kur jau stovėjo pirmieji vargonai.
Berlinas studijavo Kopenhagoje, vėliau kūrė ir dirbo Trondheime (Norvegijoje), kur tapo viena svarbiausių XVIII a. vidurio kultūros figūrų – kompozitoriumi, architektu, instrumentologu, mokslinių vadovėlių autoriumi. Anot Mindaugo Bačkaus Norvegijoje jo pavardė minima greta garsiausiųjų, o Lietuvoje, iki šiol, jis beveik nežinomas. „Būtent šiame paradokse ir slypėjo projekto užuomazga. Juolab, kad Klaipėdoje gimusių kompozitorių yra labai mažai, o jeigu kalbėtume apie ankstesnius amžius – tai jis vienintelis, bet palikęs pėdsaką Europos kultūroje. Norėjosi jį sugrąžinti – bent jau per muziką“, – sakė M. Bačkus.
Autentiškas baroko skambesys
Vinilo plokštelės „Johann Daniel Berlin sugrįžta į Klaipėdą“ įrašų metu atgimė visi keturi Berlino kūriniai orkestrui. „Įdomu buvo ir tai, kad įrašai studijoje tapo ne tik muzikiniu projektu, bet ir istoriniu atradimu – juk iki šiol nebuvo jokių šio kompozitoriaus garso dokumentų. Kartu su orkestru kūrėme naują, gyvą jo muzikos skambesį, paremtą archyviniais rankraščiais ir rekonstruotomis partitūromis“, – pasakojo M. Bačkus.
O kad Berlino muzika suskambėtų taip, kaip galėjo skambėti XVIII amžiuje, orkestras pasitelkė autentiškus instrumentus, kuriuos surado baroko muzikos centre Versalyje. Barokiniais klarnetais groti pakvietė du prancūzus François Lemoine ir Benjamin Christ, projekto klavesinininku tapo garsus šios epochos muzikos interpretatorius Vincent Bernhardt. Šalia jų skambėjo išilginės fleitos ir klavesinas, suteikiantys visam įrašui tikrą barokinės epochos kvapą. Įrašyti juos sutiko iš Klaipėdos kilęs „Grammy“ nominantas garso režisierius Vilius Keras.
Pristatymo vakaras – tarp muzikos ir istorijos
Vinilo plokštelė, anot jos kūrėjų, tapo ne tik muzikos įrašu, bet ir simboliniu miesto kultūros ženklu – jungiančiu praeitį, dabartį ir vietos tapatybę.
O visa tai dar kartą patirti bus galima jau lapkričio 4 d. (antradienį) Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vitražinėje menėje – naujame, vos prieš kelis mėnesius atvėrusiame duris, kultūros židinyje, kur bus pristatyta naujausia Klaipėdos koncertų salės kolektyvo vinilo plokštelė.
„Šis pasirinkimas neatsitiktinis: erdvė, pilna šviesos ir stiklo atspindžių, tarsi atkartos Berlino muzikos trapumą ir švytėjimą. Berlinas – tai atmintis apie miestą, kuris kūrė garsus dar tada, kai Mėmelis buvo Prūsijos tvirtovė. Klausydamiesi jo muzikos, mes girdime ne tik baroką – mes girdime Klaipėdą, kokia ji buvo ir kokia gali būti”, – teigė M. Bačkus, Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovas bei projekto iniciatorius.
Vinilinės plokštelės pristatymo renginyje bus galima pasiklausyti ir jo tėvynainio dr. Halvor K. Hosar pranešimą „Johann Daniel Berlin – klaipėdietis, tapęs pirmuoju Norvegijos kompozitoriumi. J. D. Berlin kūrinius vargonais atliks Eglė Šeduikytė-Korienė. O pranešimą „Prūsijos tvirtovė Mėmelis: grįžimas į Johann Daniel Berlin vaikystės miestą“, apie tai, kokiame mieste ir kokioje epochoje gimė pirmasis žinomas kompozitorius iš Klaipėdos, pasakos istorikas, Klaipėdos universiteto profesorius Vasilijus Safronovas.
Dėkojame KKS steigėjai, Klaipėdos miesto savivaldybei bei KKS partneriams – UAB Glass pro, Klaipėdos universitetui bei Liuteroniškoms kultūros dienoms, padėjusiems, kad šiandien turime išleistą plokštelę, vienintelio žinomo Klaipėdoje gimusio, baroko kompozitoriaus muzikos.
