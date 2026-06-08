 Jaunųjų Klaipėdos kompozitorių triumfas Vilniuje: visos prizinės vietos – uostamiesčio talentams

Jaunųjų Klaipėdos kompozitorių triumfas Vilniuje: visos prizinės vietos – uostamiesčio talentams

2026-06-08 09:57
Pranešimas spaudai

Lietuvos kompozitorių sąjungos inicijuotas nacionalinis jaunųjų kompozitorių konkursas „Mano nata“ šiemet tapo tikra Klaipėdos jaunųjų kūrėjų švente. Visos trys prizinės vietos iškeliavo į uostamiestį, atskleisdamos išskirtinį jaunųjų klaipėdiečių talentą ir stiprią muzikos ugdymo tradiciją.

<span>Jaunųjų Klaipėdos kompozitorių triumfas Vilniuje: visos prizinės vietos – uostamiesčio talentams</span>
Jaunųjų Klaipėdos kompozitorių triumfas Vilniuje: visos prizinės vietos – uostamiesčio talentams / Organizatorių nuotr.

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Pirmąją vietą konkurse pelnė Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokinė Adelė Vozgirdaitė už kūrinį „Išnykę“. Jaunąją kūrėją konkursui rengė mokytoja Ingrida Bertulienė.

Antrosios vietos laureatu tapo Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokinys Vytautas Grubliauskas. Jo kūrinys „Albatroso skrydis“ sužavėjo komisiją muzikalumu, brandžia kompozicine mintimi ir laisvės pojūčiu, primenančiu Baltijos jūros horizontus.

Trečiąją vietą laimėjo taip pat Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje besimokantis Matas Samalius su kūriniu „Lietaus dainos“.

V. Grubliauską ir M. Samalių ugdo kompozitorė ir pedagogė Loreta Narvilaitė, kurios mokiniai jau ne vienus metus garsina Klaipėdą nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose.

Dar viena ypatinga žinia lydėjo V. Grubliausko sėkmę. Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblis Musica Humana įsteigė specialųjį prizą – vieno konkurso laureato kūrinio įtraukimą į 2026–2027 metų koncertinę programą. Šis garbingas įvertinimas atiteko būtent V. Grubliauskui ir jo kūriniui „Albatroso skrydis“.

Šis pasiekimas tapo ne tik asmenine jaunųjų kūrėjų pergale, bet ir svarbiu įrodymu, kad Klaipėdoje auga nauja kompozitorių karta. Miestas, garsėjantis savo muzikinėmis tradicijomis, šiandien ugdo ne tik talentingus atlikėjus, bet ir būsimus muzikos autorius, kurių kūriniai jau dabar skamba ir yra vertinami profesionalioje Lietuvos muzikos bendruomenėje.

Jaunųjų klaipėdiečių triumfas Vilniuje – tai graži žinia Klaipėdai ir dar vienas priminimas, kad dideli kūrybiniai skrydžiai prasideda nuo pirmosios natos, darbštumo ir kūrybiškumo.

Šiame straipsnyje:
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Adelė Vozgirdaitė
Vytautas Grubliauskas
Matas Samalius

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