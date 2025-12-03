I. Simonaitytės bibliotekos kiemelyje sužibs pusšimtis eglučių

Skaičiuojama, kad jau užsiregistravo pusšimtis dalyvių, kurie iki gruodžio 9-osios turi sukurti tvarią eglutę pagal vieną pasirinktą stichiją – orą, vandenį, žemę arba ugnį.
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė Ieva Apulskė sakė, kad pernai dalyvavo 51 komanda, o šįmet – 50, tad rekordo viršyti nepavyko.
Tačiau užsiregistravusių naujokų šįmet daugiau – net 16 klaipėdiečių komandų, kurios šiame konkurse dalyvaus pirmą kartą.
Kadangi šių metų tema – keturios stichijos, kiekviena komanda turi sukurti eglutę, pasirinkdama vieną iš jų. Pasak I. Apulskės, daugiausia sukurta žemės stichijos eglučių, o šiek tiek mažiau – vandens ir oro.
„Visi dalyviai žino, kad reikia kurti tvarias eglutes. Daugiausia klausia dėl elektros, ar bus maitinimo šaltinis, bet rekomenduojame, kad būtų be elektros, be tų lempučių, kad išlaikytume tvarumo principus“, – kalbėjo I. Apulskė.
Kalėdų eglučių įžiebimo renginys vyks įprastoje vietoje – I. Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje, jis prasidės gruodžio 9 d. 18 val.
„Atidarymo vakarą lydės DJ Uraganiaus muzika, taip pat bus įspūdingas ugnies šou. Per atidarymą žmonės bus vaišinami arbata. Tad tradiciškai kviečiame pasiimti savo puodelius. Visą gruodžio mėnesį vyks nemokamos veiklos – žaisliukų mainytuvės, edukacija, kaip susikurti savo maišelį, kalėdinio žaisliuko ir namų kvapo dirbtuvės“, – vardijo pašnekovė.
Dar viena naujovė šįmet laukia mažųjų klaipėdiečių – bibliotekoje veiks Kalėdų Senelio taškas.
„Kviesime vaikučius ateiti, rašyti laiškus Kalėdų Seneliui ir jam rekomenduoti knygas, kokias jis galėtų skaityti vakarais. Taip pat vaikai iki sausio 9 d. gaus laiškus iš Kalėdų Senelio. Juos reikės ateiti pasiimti į biblioteką“, – užsiminė I. Apulskė.
O sausio 9 d. 12 val. bibliotekoje vyks padėkos popietė, kurios metu bus apdovanoti nugalėtojai. Atskiras apdovanojimas laukia žiūrovų išrinktos eglutės.
„Seniau sumuodavome komisijos ir žiūrovų balsus, o šiais metais žiūrovai galės rinkti savo vienintelę ir nepakartojamą eglutę“, – pažymėjo I. Apulskė.
