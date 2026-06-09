Gargždų kūrybos stotyje – koncertai, kinas ir komedijos dirbtuvės

Birželio 11 d. 11 val. „20 kėdžių arenoje“ vėl skambės Karolio Šileikos koncertas–generalinė repeticija. Nuo 16 val. stotelėje „GAJC 77“ vyks stalo ir lauko žaidimai, tuo pačiu metu „Ford cinema“ stotelėje bus rodomi kino seansai automobilyje. Dieną vainikuos 18 val. prasidėsiantis akustinis grupės LAGUZ koncertas „20 kėdžių arenoje“.
Birželio 12 d. 16 val. stotelėje „GAJC 77“ jaunimo laukia komedijos dirbtuvės „Paėjo bairis?“, skirtos visiems nuo 14 metų amžiaus. Dirbtuves ves „Memel Comedy Co“ įkūrėjai Tomas ir Gediminas, laikomi komedijos pradininkais Klaipėdoje. Dalyviai sužinos, kaip kuriama komedija, išmoks šmaikščių rašymo pagrindų, kurs savo juokelius ir, jei norės, galės juos išbandyti prieš kitus dalyvius. Vietų skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija. Registruotis galite čia https://forms.gle/DG5UHx9zjZBEv1Hc9.
Tą pačią dieną 19 val. „20 kėdžių arenoje“ vyks dar vienas K. Šileikos koncertas–generalinė repeticija.
Visi renginiai nemokami. Kviečiama užsukti į „Gargždų kūrybos stotį“, atrasti naujų patirčių, susitikti su kūrėjais ir kartu kurti gyvą miesto kultūrinį gyvenimą.
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