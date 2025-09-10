Etnodienos Klaipėdoje: Baltijos ir Šiaurės šalių tradicijos sugrįžta į senamiestį

Etnodienos gimė 2022 metais, minint Klaipėdos etnokultūros centro trisdešimtmetį – tuomet kvietėme pažinti Mažosios Lietuvos etnografinį regioną. Po trejų metų pertraukos sugrįžtame su dar platesniu kultūriniu žvilgsniu – šiemet pristatysime lietuvių, latvių, estų, suomių, švedų bei norvegų kultūrinį įvairiapusiškumą.
Kviesime susipažinti su šių šalių nematerialiuoju kultūros paveldu: išbandyti tradicinius amatus, išgirsti autentišką tradicinės muzikos skambesį bei šiuolaikines jos interpretacijas.
Klaipėdos senamiestyje pristatysime tradicinius amatus, dainuosime su Tradicinių dainų klubu ir kartu su visa Lietuva dalyvausime akcijoje „Visa Lietuva šoka“.
Šiemet žiūrovų laukia išskirtiniai svečiai:
- „Saucējas“ – Latvijos kultūros akademijos liaudies dainininkių grupė, puoselėjanti archajišką polifoniją ir burdoninį dainavimą. Jų repertuare – įvairūs daugiabalsio dainavimo žanrai, susiję su kalendorinėmis ir šeimos šventėmis bei kasdieniu gyvenimu. 2012 m. jos pelnė Metų muzikos įrašų apdovanojimą už albumą Dziediet, meitas, vokorā.
- „Duo Ruut“ – Estijos duetas, tai dvi jaunos muzikantės– Ann-Lisett Rebane ir Katariina Kivi, kuriančios unikalų garsovaizdį, jungdamos du balsus ir vieną kanklėms giminingą instrumentą – Eesti kannel. Kūrėjos Estijos tradicinės muzikos paveldo spalvas darniai jungia su šiuolaikišku, emocionaliu dainavimu. Duo Ruut raminantis, jaudinantis skambesys – klausytojus pavergia švelnia balsų derme ir unikaliu skambesiu, kai Eesti kannel tampa ne tik styginiu, bet ir mušamuoju instrumentu. Susikūrusi 2017 m. Duo Ruut pasirodė jau daugiau nei 20 šalių, tarp jų Japonijoje, Uzbekistane ir visoje Europoje. Jų debiutinis albumas Tuule sõnad (2019) pelnė „Metų debiutinio albumo“ titulą Estijos etninės muzikos apdovanojimuose, o 2021 m. mini albumas Kulla Kerguseks buvo nominuotas Estijos muzikos apdovanojimuose kaip „Metų etno/folk albumas“.
- „Rydvall/Mjelva“ – Etnodienų metu kviečiame leistis į unikalią muzikinę kelionę kartu su Šiaurietiško skambesio duetu Rydvall/Mjelva! Erik Rydvall (nykelharpa – švediškas klavišinis styginis instrumentas) ir Olav Luksengård Mjelva (Hardangerio smuikas) jus nukels į užburiantį Šiaurės šalių folkloro muzikos pasaulį, kur susitinka tradicija ir šiuolaikiškumas. Vieni žymiausių Šiaurės regiono liaudies muzikantų savo pasirodymuose jungia tradicines melodijas su novatoriškai aranžuotais kūriniais, kviesdami leistis į įtraukią kelionę po Švedijos ir Norvegijos muzikinius peizažus.
- „Frigg“ – viena ryškiausių suomių folk grupių, jau 25 metus užburianti energingais pasirodymais, jungiančiais suomių tradicinę muziką, balkanų ritmus, bluegrass ir klasikinę dinamiką. Trijų smuikų, mandolinos, citros ir kontraboso derinys susiliejantis į energingą pasirodymą – užburia klausytojus visame pasaulyje. Grupė yra išleidusi 12 albumų, o „Polka V“ (2012) buvo pripažintas metų folk muzikos albumu Suomijoje.
- „Dandari“ – Latvijos universiteto šokių folkloro ansamblis, gyvuojantis nuo 1980 m. ir puoselėjantis choreografines tradicijas bei senąją muziką. Šokiams akompanuoja XIX a. pabaigos instrumentai – smuikai, citros, mandolina, kanklės, dūdmaišiai.
ETNODIENŲ PROGRAMA
Rugsėjo 18–20 d.
- Latviškų pirštinių paroda (Klaipėdos etnokultūros centre);
- Mažosios Lietuvos patiekalų degustacija (kavinėje „Raudonų plytų takas“).
Rugsėjo 18 d. (ketvirtadienis)
- 10 val. Tradicinės lopšinės ir žaidinimai;
- 17 val. Mezgimo klubo pristatymas;
- 19 val. Tradicinių dainų klubas su folkloro ansambliais Alka, Kuršių ainiai, Giedružė, Žvejytės, Vėlingis (Meno kieme).
Rugsėjo 19 d. (penktadienis)
- 16–18 val. Ekskursija su gide Virgina „Į žvejus eisiu“;
- 18 val. Koncertas „Baltijos šalių skambesys“ – Saucējas (Latvija);
- 19.30 val. Koncertas – Duo Ruut (Estija);
- 21 val. Akcija „Visa Lietuva šoka“ kartu su Klaipėdos etnokultūros centro folkloro ansambliais.
Rugsėjo 20 d. (šeštadienis)
- 11 val. Edukacijos „Etnokiemio inklizai“ ir „Etnokiemio žaidynės“;
- 12–16 val. Juostelių audimas (Audimo galerijoje);
- 12 ir 14 val. „Delmono atradimai“ – siuvinėjimo dygsneliai (Delmonų galerijoje);
- 13 val. Ekskursija su gide Virgina „Į žvejus eisiu“;
- 14 val. „Etnoatradimai“ – šiaudelių pynimas ir rišimas;
- 16 val. Kafijos valanda. Dalyavauja Indrė Skablauskaitė;
- 18 val. „Šiaurės šalių muzikiniai eksperimentai“ – Erik Rydvall & Olav Luksengård Mjelva (Švedija / Norvegija);
- 19.30 val. Koncertas – Frigg (Suomija);
- 21 val. Naktišokiai su ansambliu Dandari (Latvija).
VISI RENGINIAI NEMOKAMI
Į visas edukacijas registracija – el. paštu: [email protected] (nurodyti vardą, pavardę, asmenų skaičių, edukacijos pavadinimą ir pasirinktą laiką). Daugiau informacijos: www.etnocentras.lt.
Organizatorius: Klaipėdos etnokultūros centras.
Naujausi komentarai