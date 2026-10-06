 Dar viena knyga apie karalienę Luizę

Dar viena knyga apie karalienę Luizę

2026-10-06 15:00
Daiva Janauskaitė

Seniausiu Lietuvos miestu vadinamos Klaipėdos istorija – kupina įvairiausių įvykių, kuriuos pristatyti imasi tyrėjai. Vienas spalvingiausių mūsų miesto etapų buvo netikėtas tapsmas Prūsijos sostine, kai 1807–1808 m. šios valstybės karalius Friedrichas Wilhelmas III su žmona Luize buvo priversti glaustis Mėmeliu tada vadintame mieste.

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Misija: J. Saulėnienė savo knygomis siekia prisibelsti į kiekvieno klaipėdiečio širdį, kad, pažindami miesto praeitį, jį dar labiau pamiltų.
Misija: J. Saulėnienė savo knygomis siekia prisibelsti į kiekvieno klaipėdiečio širdį, kad, pažindami miesto praeitį, jį dar labiau pamiltų. / G. Beržinsko nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Šį laiką bei didžiųjų asmenybių gyvenimą tyrinėjanti kultūros istorikė Jovita Saulėnienė pristatė naujausią savo knygą „Jos didenybė Prūsijos karalienė Luizė Mėmelyje“.

Pažintis su šia knyga įvyko Klaipėdos I. Kanto bibliotekoje.

Naująjį leidinį, kaip ir kitas J. Saulėnienės knygas apie Klaipėdos praeitį, spausdino spaustuvė „Druka“. Jos įkūrėjas ir vadovas Algirdas Apulskis didžiuodamasis pasakojo apie bendradarbiavimą su šia autore. Būtent „Drukoje“ spausdintos visos dešimt jos knygų. Skaitytojai jau spėjo įvertinti jų estetinį vaizdą.

Ne vienas šią knygą įsigijo ne tik asmeninei bibliotekai papildyti, bet ir norėdami padovanoti miesto praeitimi besidomintiems bei knygas vertinantiems žmonėms. Vasarą ši knyga rado vietą ir šalies prezidento Gitano Nausėdos, pagarsėjusio antikvarinių knygų kolekcininko, bibliotekoje.

„Jos didenybė Prūsijos karalienė Luizė Mėmelyje“ yra papildytas ankstesnės knygos leidimas, kuriame autorė dalijasi pastaruoju metu surinktomis žiniomis.

Nemaža dalis jų gauta iš Vokietijoje gyvenančių buvusių memelenderių, kurių protėviai valdė pastatą, dabar atliekantį miesto rotušės vaidmenį.

Šiame leidinyje nuostabu pamatyti Lorentzo Hanseno Lorcko palikuonio dr. Thomo Gädeke namuose laikomus sidabro dirbinius, atmenančius karališkosios šeimos gyvenimo Mėmelyje metus.

Tarp gausių iliustracijų – ir Prūsijos karaliaus Friedricho Wilhelmo III medalionas paauksuotais rėmais, kurį karalius 1802 m. padovanojo Mėmelyje tada gyvenusiai Catharinai Elisabeth Lorck. Šį ypatingą daiktą ir dabar saugo šeimos palikuonis.

Knygą į rankas paimsiantys skaitytojai sužinos, kodėl mirta laikoma karalienės Luizės gėle, juk iki šiol plačiau sklido žinia, kad legendinė karalienė mėgo rugiagėles.

Knygoje atskleidžiama karališkosios poros gyvenimo Mėmelyje reikšmė ir pasekmės visai Prūsijai bei miestui, įdomios detalės, susijusios su dešimties vaikų susilaukusios karalienės būdu bei nuopelnais, ką ji laiškuose iš šio miesto rašė savo tėvui ir broliui bei daugybė kitų įdomybių.

Šiame straipsnyje:
karalienė Luizė
nauja knyga
istorija
pristatymas

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