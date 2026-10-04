Mažės spūstys ties Jakais

Įspūdingo dydžio teritoriją tarp Tilžės gatvės ir Palangos plento užimantis objektas jau netrukus pradės veikti.
Pasak šį projektą vystančios bendrovės „Antai Group“ įkūrėjo ir vadovo Dariaus Baičio, spalio pabaigoje nuovažos nuo Palangos plento bus atvertos transportui.
„Turime planą spalio viduryje ar kiek arčiau mėnesio pabaigos pabaigti asfaltavimo darbus. Tai priklausys ir nuo orų. Dar šiek tiek laiko gali užtrukti kelio ženklinimo ir kiti darbai. Jau bus galima tvarkingai patekti į teritoriją, naudotis greitėjimo bei lėtėjimo juostomis. Atvažiuojant nuo Klaipėdos pusės Tilžės gatve jau galima naudotis kairiu pasisukimu. Funkcionuoja ir įvaža atvažiuojant nuo Jakų žiedinės sankryžos. Jei ko ir trūksta, tai tėra smulkmenos“, – tikino D. Baitis.
Prekybos ir verslo miestelyje bus skirtingų paskirčių objektai: biurai su nedideliais sandėliais, prekybai bei paslaugoms teikti skirtos patalpos.
Numatoma, kad čia įsikurs ne tik parduotuvės, bet ir kavinukės bei greitojo maisto restoranėliai, bakalėjos parduotuvėlės.
Atskiroje zonoje įsikurs apdailos medžiagų bei priemonių parduotuvės. Numatoma, kad „Jūros mieste“ veiks ir sporto klubas.
Centrinėje šio objekto dalyje veiks įstaigos, viliosiančios priemiesčių gyventojus bei į Klaipėdą nenorinčius važiuoti žmones, kuriems čia bus patogu užsukti apsipirkti.
Numatoma, kad automobilių aikštelė šioje vietoje talpins apie 900 automobilių.
„Jakų žiedinė sankryža yra viena judriausių Lietuvoje. Pastarieji tyrimai rodo, kad judrią parą šią sankryžą įveikia iki 40 tūkst. automobilių. Tikimės, kad į prekybos ir verslo miestelį užsuks ir pravažiuojantys žmonės. Vairuotojai skundžiasi kamšatimis prie Jakų žiedinės sankryžos. Tikimės, kad daugiau nei milijonas eurų, investuotų į sankryžų įrengimą, pagerins logistiką šioje vietoje. Iš dalies tai padės spręsti ir kamšačių problemą, nes žmonės turės galimybę nusukti nuo pagrindinio kelio patogesniu keliu, nestoviniuojant automobilių eilėse“, – tvirtino bendrovės „Antai Group“ vadovas.
Didžiausias kliuvinys, atitolinęs įvažų iš didžiųjų kelių darbus, buvo projekto derinimas, užtrukęs dvejus su puse metų.
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