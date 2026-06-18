Žindo viešumoje

Noriu pasidalinti pastebėjimu, kuris, ko gero, sulauks įvairių nuomonių. Suprantu, kad kūdikį maitinti reikia tada, kai jis išalksta, tačiau kartais stebina, kai tai daroma labai viešose vietose – autobusuose, traukiniuose ar kitur, kur aplink daug žmonių. Galbūt tokioms situacijoms būtų galima rasti privatesnę vietą? Niekas nesako, kad mama daro kažką blogo, bet reikėtų pagalvoti ir apie aplinkinius, nes toks poelgis ne visiems gali pasirodyti etiškas.
Skaitytoja
Fejerverkai jau nebedžiugina
Dažnai vakarais Klaipėdoje vis dar tenka išgirsti fejerverkų šūvius. Galbūt kai kas švenčia gimtadienį ar kitą progą, tačiau tokie garsai ypač vėlai vakare tikrai ne visiems kelia gerų emocijų. Esant neramiai situacijai pasaulyje, netikėti sprogimai daugeliui žmonių sukelia įtampą. Gal mums įmanoma apsieiti ir be šios pramogos šiais laikais? Nematau čia nieko džiaugsmingo.
Giedrius
Tvarkyti reikia, bet be spūsčių
Džiugu matyti, kad Klaipėdoje vyksta gatvių ir šaligatvių remonto darbai. Miestui tai tikrai reikalinga, bet kartais susidaro įspūdis, kad vienu metu darbai pradedami pernelyg daugelyje vietų. Kodėl viską reikia daryti vienu metu? Dėl to vairuotojams tenka susidurti su spūstimis, aplinkkeliais ir papildomu laiko gaišimu – tvarkos mieste norime visi, bet svarbu rasti pusiausvyrą.
Pietinio rajono gyventojas Donatas
Kur dingo džentelmenai?
Anksčiau buvo savaime suprantama prilaikyti duris moteriai, padėti panešti sunkesnį krepšį ar bent jau praleisti ją pirmą pro duris, pavyzdžiui, įeinant į parduotuvę. Dabar neretai matau priešingą vaizdą – vyras skuba pirmas pro duris, o moteris turi jas atidaryti pati, nors rankose neša pirkinių krepšius. Atrodo, kad kai kuriems vyrams ne tik džentelmeniškumas, bet ir paprasčiausias dėmesys aplinkiniams tapo svetimas dalykas.
Studentė Gabija
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