Vyrai – nebe džentelmenai

Perskaičiau Astos Aleksėjūnaitės straipsnį „Po šlykščių užuominų – tyrimas dėl tvirkinimo“ („Klaipėda“, 2025 12 17). Esu pasibjaurėjusi ne tik vyriškio, lindusio prie mergaitės, elgesiu, bet ir tų vyrų, kurie sėdėjo šalia, viską matė, girdėjo, bet nė pirštelio nepajudino. Žinote, ką? Galiu paliudyti, kad ir pas mus, Klaipėdoje, vyrai yra abejingi. Autobusuose būna, kad paaugliai rėkauja, keikiasi, juos subara nebent moteriškės, o vyrai pro langus dairosi, apsimeta, kad nieko nemato. Kodėl? Kas nutiko? Kiekvienas save gerbiantis vyras, ypač tie, kurie turi seseris, mamas, dukras, turėtų suprasti, kad moterį visada reikia apginti, ja rūpintis. Tie, kurie to nedaro, neverti vadintis vyrais.
Karolina Z.
Reklamos stebina
Nors esu garbaus amžiaus klaipėdietė, dažnai naudojuosi socialiniais tinklais ir moku naršyti internete. Mėgstu ir vaizdo įrašus pasižiūrėti, ir muzikos pasiklausyti. Taip pat pastebėjau, kad naršant internete į ekraną braunasi labai daug reklamų, jos atrodo tarsi netikros. Jose žmonės panašūs į žmones, bet galima pastebėti, kad jų lūpos keistai juda, žvilgsniai – negyvi. Taip yra dėl to, kad itin daug reklamų sukurta naudojantis dirbtiniu intelektu. Nors esu ne jauna, matau tai ir gebu atskirti tikrus dalykus nuo dirbtinių. Negi įmonės neuždirba tiek pinigų, kad galėtų reklamas kurti su realiais žmonėmis? Manau, kad taip jie tik atgraso potencialius klientus.
Birutė
Noriu per Kalėdas būti ne viena
Norėčiau sužinoti, ar yra Klaipėdoje vieta, kur žmonės renkasi pabūti per Kalėdas kartu? Esu vieniša garbaus amžiaus klaipėdietė. Vaikus užauginau, vyro nebeturiu. Todėl Kalėdas dažniausiai leidžiu viena. Šventinė diena praeina liūdnai. Pagalvojau, gal yra vieta, kur galėčiau bent šią ypatingą dieną praleisti smagiai, ne namuose prie televizoriaus? Būtų malonu pasikalbėti, drauge pajuokauti ir nesijausti visiškai nereikalinga.
Jurga
