Pasigedau kelių policininkų

Šeštadienį važiavau į Žemaitiją lankyti giminaičių. Tai nebuvo pirmas kartas šiais metais. Keliu iš Kretingos į Plungę važiuoju bent kartą per mėnesį. Šįkart nelabai supratau, kodėl mačiau tiek daug pažeidėjų. Važiavau leistinu greičiu, nestabdžiau eismo, bet mane aplenkė keli tikrai neadekvatūs vairuotojai. Jie važiavo ne lėčiau nei 130 kilometrų per valandą greičiu. O vienas nustebino labiau nei pats norėjo. Didžiuliu greičiu aplenkė mano automobilį, pavažiavo vos kelis šimtus metrų ir įjungė signalus, kad suks į kairę. Jam teko luktelėti, kol pravažiuos iš priekio atvažiuojantys automobiliai. Sustojau jam iš paskos ir likau nesupratusi, kodėl jis lenkė, jei ketino sukti. Tuščiame kelyje tokie viražai ne tik stebina, bet ir verčia spėlioti, ar taip vairuojantys vyrai blaivūs. Tą dieną labai norėjau pamatyti kelių policininkų.
Ineta
Džentelmenas nustebino
Vieną savaitgalio dieną parduotuvėje stebėjau labai įdomų vaizdą. Savitarnos kasoje apsipirkusi mergina vos pakėlė pirkinių maišą, kai šis praplyšo ir produktai pabiro ant grindų. Staiga prie jos prišoko pusamžis vyras. Jis buvo be galo galantiškas, nupirko merginai naują maišą, padėjo surinkti svogūnus bei mandarinus ir labai mandagiai su ja bendravo. Kad taip žmonės visada būtų tokie mieli ir geranoriški, o ne tik tada, kai būna padauginę alkoholio.
Vanda
Pritrūko pilietiškumo
Gyvenu prie buvusios „Neringos“ parduotuvės ir dažnai čia stebiu įvykius, vertus ir policininkų dėmesio. Šeštadienį pėsčiųjų take pamačiau dvi moteris, sparčiu žingsniu einančias link parduotuvės, jos labai garsiai ir piktai kažką šūkavo. Jas vijosi panašaus amžiaus vyras, visi trys, garsiai besiginčydami, nuėjo iki bankomato. Ten tarp jų buvo kilęs rimtas konfliktas, viena moterų net trenkė vyrui. Tuo metu pro šalį pravažiavo policijos mašina. Situaciją nustebę stebėjo daug žmonių, bet nė vienas neparodė ženklo pareigūnams, kad vyksta kažkas negero. Aš buvau pernelyg toli ir labai nustebau, kad aplinkiniai liko abejingi.
Irena
