O jei būtų suklydę?

Labai norėčiau pasidžiaugti, kad Kaune taip sparčiai buvo sugautas įtariamas žmogžudys. Jau buvo nerimo, kad jis gali pabėgti į Baltarusiją ar Kaliningradą. Ir labai džiugu, kad tai padarė paprasti piliečiai. Vis dėlto norėčiau į šią euforiją įlieti šiek tiek skepsio. Įsivaizduokime, kad žudiką gaudę piliečiai būtų partrenkę, sumušę ir sugavę įtariamąjį ir tada paaiškėtų, kad čia ne tas asmuo. Veidas – panašus, rūbai – panašūs ir vis dėlto tai ne ieškomas vyrukas, o šiaip narkomanas ar valkata. Kas tada už tai atsakytų? Tik negalvokite, kad bandau keikti žudiką sugavusius žmonės, tačiau kai kitą kartą vyks tokia „medžioklė“, reikėtų būti šiek tiek diskretiškesniems ir atsargesniems.
Artūras
Kodėl sušvelnino bausmę?
Jau skelbia, kad Eligijų Masiulį ir Vytautą Gapšį anksčiau laiko paleis iš kalėjimo. O man kyla klausimas – kodėl? Nusikaltai, teismas skyrė bausmę, sėdėk. Juk teismai ne vieną kartą konstatavo jų kaltę ir paskyrė galutinę bausmę. Jei teisingai supratau, šiuos du veikėjus išleis į laisvę neatlikusius nė pusės paskirtos bausmės. Taip kiekvienas milijoną pavogęs galvos, kad už jo nusikaltimą gresianti bausmė – vieni niekai. Man pikta. Teisingumas tokiu būdu diskredituojamas.
Jonis
Nesupratau reklamos
Laukdama autobuso stotelėje ėmiau dairytis į reklaminius stendus ir pastebėjau, kad siūlomų pirkti televizorių ekranų įstrižainės skelbiamos ne centimetrais, o coliais. Keistas ilgio vienetas, mums neįprastas ir kasdienybėje nenaudojamas. Juk tai JAV ir Didžiojoje Britanijoje naudojamas matavimo vienetas. Net jei ant gamintojo pakuotės nurodomas ekrano skersmuo coliais, kodėl mūsų reklamos kūrėjai negali iššifruoti, kiek tai bus centimetrais? Kodėl kiekvienas mūsų turime sukti galvas bandydami išsiaiškinti tikrąjį televizoriaus ekrano dydį? Reikėtų daugiau pagarbos saviems pirkėjams.
Ilona
