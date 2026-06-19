Nešviežios salotos

Būkite atidesni pirkdami maistą išsinešimui, nes vienoje Debreceno gatvės rajone esančioje kebabinėje nusipirkusi maisto pastebėjau, kad salotos atrodė nebešviežios. Jų išvaizda ir kvapas sukėlė įtarimų, kad produktai galėjo būti ilgiau laikomi šilumoje ir jau sugedę. Apmaudu, nes žmonės už paslaugą moka pinigus ir tikisi šviežio maisto.
Laura
Stebina jaunimo apranga
Kartais pasižiūriu į šiandieninį jaunimą ir pagalvoju – ar tikrai mada dabar reiškia atrodyti kuo netvarkingiau? Vaikinų kelnės vos laikosi, platūs drabužiai kabo, lyg būtų keliais dydžiais per dideli. Tačiau ne mažiau stebina ir merginos – atrodo, kad suknelės, sijonai ar tvarkingesni drabužiai tampa retenybe. Dažnai matai vien treningus, apdribusius džinsus ir sportinius megztinius. Panašu, kad jauni žmonės visiškai nebesuka galvos dėl savo išvaizdos.
Bronius
Nesivargina pasidomėti
Kaskart, kai mieste laikinai išjungiamas karštas vanduo, prasideda tas pats – žmonės piktinasi, klausinėja, kas nutiko ir kodėl niekas neįspėjo. Tačiau juk informacija apie planuojamus išjungimus būna skelbiama iš anksto – tiek daugiabučių skelbimų lentose, tiek laikraštyje. Kartais atrodo, kad dalis žmonių tiesiog nesivargina pasidomėti, o vėliau piktinasi dėl to, kas buvo viešai paskelbta. Reikėtų daugiau atsakomybės ir mažiau skubotų priekaištų.
Skaitytoja
Kaip atpažinti įtariamąjį?
Vis matome policijos ar žiniasklaidos skelbiamas įtariamųjų nuotraukas, bet veidai jose būna paslėpti mozaika ar kitais būdais. Suprantu, kad galioja asmens duomenų apsauga, bet kartais kyla klausimas – kaip žmonės gali padėti atpažinti ieškomą asmenį, jei jo veido nematyti? Po kokio nors kraupaus įvykio žmonės baiminasi išeiti ir į lauką, kol nusikaltėliai dar būna ieškomi. Atrodo, kad kai kurie įstatymai prasilenkia su sveiku protu ir realybe. Juk jei prašoma visuomenės pagalbos, turėtų būti galimybė žmogų atpažinti, o ne spėlioti iš paslėpto atvaizdo.
Gintaras
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