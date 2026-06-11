Neseniai perskaičiau viešai publikuotus Vygaudo Ušacko pasvarstymus: „Kas svarbiau – JAV kariai Lietuvoje ar sankcijos Baltarusijai?“ Atsakysiu. Gerb. Vygaudai, JAV, kaip karinė jėga, šiais metais taip susimovė su visais tais Irano reikaliukais, kad daug kam kilo abejonių dėl amerikiečių kompetencijos karyboje. Kitaip tariant, jei jie čia ir bus, nėra jokios garantijos, kad iš jų nors vienas lies kraują už Lietuvą. Užtat atšaukus sankcijas Minsko režimui, Rusijai atsiras papildomų lėšų žudyti Ukrainos žmones. O jūsų prielankumas Maskvai ir Minskui toks, kad asmeniškai man kyla abejonių, ar jūs vis dar diplomatas, ar Kremliaus ir jo draugų lobistas.
Vytenis
Elgiamės kaip nevispročiai?
Mano nuomone, V. Ušackas portalo klaipeda.diena.lt straipsnyje „Kas svarbiau – JAV kariai Lietuvoje ar sankcijos Baltarusijai?“ labai teisingai pasisakė. Vis tiek reikės leisti per Lietuvos teritoriją keliauti toms baltarusiškoms trąšoms. Kitaip tikrai nebus. Lietuva per menka pasaulio žemėlapyje, kad galėtų pasiginčyti su amerikiečiais. Užuot spyriojęsi, kuo greičiau turėtume atidaryti geležinkelį trąšoms, ir tai būtų labai naudinga. Valstybė gautų pinigų, kuriuos visus galima būtų naudoti ginkluotės Ukrainai pirkimui. Dabar elgiamės kaip maži vaikai ar net visai nevispročiai, nesuvokiantys elementarių dalykų. Taigi, teisus yra V. Ušackas, teisus.
Gintaras Razūnas
Trūksta pagarbos prie jūros
Apmaudu, kad po kiekvieno šiltesnio savaitgalio pajūryje lieka ir nemalonus vaizdas – smėlyje mėtosi plastikiniai buteliai, maisto pakuotės, vienkartiniai indai. Keista, kad žmonės randa laiko ir noro atsinešti pilnus krepšius užkandžių ar gėrimų, tačiau išvykdami nepasirūpina susirinkti savo šiukšles. Juk paplūdimys yra visų mūsų poilsio vieta. Norėtųsi daugiau atsakomybės ir pagarbos aplinkai, kad prie jūros būtų ne tik malonu ilsėtis, bet ir mūsų gamtos nenuklotų šiukšlės.
Skaitytoja
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