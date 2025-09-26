Kritika – naujam pretendentui

Per televizijos žinias rodė naująjį pretendentą į kultūros ministro postą. Labai tikiuosi, kad visa tai tėra juokai. O jeigu jis išties dirbs, tada, ko gero, mūsų laukia labai sunkūs laikai. Belieka tikėtis, kad sveikas protas nugalės ir bus rastas tinkamas kandidatas į tokį atsakingą postą. Kultūra nėra sritis, kurioje galima eksperimentuoti ir skirti bet kokius žmones.
Tamsa – palanki terpė incidentams
Debreceno g., Šilutės pl. ir Baltijos pr. kai kur veikia kas antras apšvietimo stulpas. Kadangi jau ruduo, anksti temsta, vaikščioti sutemus ne tik nejauku, bet ir nesaugu.Tamsa ir vėsesni orai visiškai neišvaiko asocialių asmenų, ypač tų, kurie vakarus leidžia baruose, o po to persikelia į parkus, skverus ar kitas viešąsias erdves. Be to, tamsa tampa palankia terpe įvairiems incidentams. Manau, kad žmonės turėtų jaustis saugūs savo kiemuose, tad atsakingi asmenys su pareigūnų pagalba turėtų pasirūpinti ne tik geru apšvietimu, bet ir nemalonių asmenų kontrole.
Pamiršta požeminė perėja?
Man labai aktualu sužinoti, kada bus užbaigta tvarkyti Baltijos prospekte esanti požeminė perėja, vadinama „gaudykle“? Taip pat įdomu, ar koks nors specialistas planuoja apsilankyti požeminėje perėjoje, esančioje Šilutės plente? Visi kalba tik apie naujosios estakados gražią, švarią perėją, o kad yra dar viena labai prastos kokybės požeminė perėja, kuria naudojasi Debreceno g. ir Šilutės pl. gyvenantys klaipėdiečiai, kažkodėl pamirštama. Ten nėra apšvietimo, tad nieko nematyti, nesvarbu, rytas ar vakaras, jeigu palyja, galima tiesiog braidyti, nes vanduo niekur neišteka. Nekalbu apie tai, kad ten geria neaiškūs asmenys, kurie čia pat ir dergia, išmeta butelius ar šiukšles. Metų metais vaizdas nesikeičia. O ir specialistų, kuriems tai būtų įdomu, tiesą pasakius, čia niekada nesu mačiusi.
