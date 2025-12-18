Ką veikia darbuotojos?

Gruodis – turbūt sunkiausias pašto darbuotojams. Viskas suprantama, jie turi priimti ir išduoti daugybę siuntų, žmonių eilės nesibaigia nei anksti ryte, nei prieš darbo pabaigą. Lūkuriuodama vieną dieną eilėje pastebėjau, kad darbuotojos dirba ne tik tai, kas joms turėtų būti privalu. Kol laukiau eilėje, atlikau savotišką sociologinį tyrimą, kurio esmė buvo išsiaiškinti, kokiais būdais klientai atsisako pirkti primygtinai brukamų rankšluosčių. Raginimas nupirkti savo artimiesiems dovanų labai gražius, nebrangius ir gerai drėgmę sugeriančius rankšluosčius visiškai nesuprantamas. Laukiančiųjų eilės sutrumpėtų, jei žmonės neužsiimtų nebūdinga veikla. Pamenu, vasarą panašioje situacijoje buvo primygtinai siūloma pirkti vienos įmonės skysto muilo, šampūnus ir dar galas žino kokius gaminius. Kas galėtų atsakyti, ar tai nėra savivalė? Ar darbuotojos privalo tai daryti? O gal jos už kiekvieną parduotą daiktą gauna papildomą atlygį?
Irma
Ką veiksime sausio pradžioje?
Kiekvienų metų gruodžio mėnesį pati save stabdau ir raginu be atodairos nesiveržti į koncertus, vakarėlius, pasirodymus, kitas linksmybes, nes žinau, kad sausio pradžioje mane apniks nenumaldoma depresija. Kalbu ne apie ligą, o užklumpančią slogią nuotaiką, kuri primena sunkias pagirias. Persisotinę linksmybių ir visokių pramogų, metus pradedame savotišku dvasiniu pasninku. Pasidomėjau teatrų repertuaru – beveik visas sausis bus sausas, žiūrėti nebus ko, nes bus rodoma mažai ir tik tai, kas jau nėra nauja. Sausio pradžioje gatvės vėl bus nupuoštos, taps tamsios ir liūdnos. Prieš akis – tik svarbiosios ir ne visada linksmos valstybės šventės bei minėtinos datos. Kai pagalvoju apie tai, tikrai nebesinori linksmintis. Taip tikiuosi išvengti ir kitų metų pradžios liūdesio. O jeigu paskirstytumėme prieškalėdinį gėrį ir bent dalį jo paliktumėme ir sausiui, gal tikrai būtų geriau?
Vaiva
