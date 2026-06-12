Džiugina mandagūs vyrai

Noriu pasidžiaugti, kad Klaipėdoje vis dar netrūksta mandagių ir dėmesingų žmonių. Ne kartą teko matyti, kaip jauni vyrai autobusuose užleidžia vietą senjorams, nėščiosioms ar mamoms su mažais vaikais. Atrodo, tai nedidelis gestas, bet jis daug pasako apie žmogaus kultūrą ir pagarbą aplinkiniams. Tokie poelgiai ne tik praskaidrina dieną, bet ir primena, kad žmogiškas dėmesys niekur nedingo. Tikriausiai visiems reikėtų pasimokyti mandagumo iš tokių vyriškių.
Jolanta
Erzina alkoholikai
Vingio pasaže kone kasdien matau žmones, viešai vartojančius alkoholį. Po jų lieka tušti buteliai, šiukšlės, o praeiviams tenka klausytis garsių pokalbių ir keiksmų. Norėtųsi, kad viešosios erdvės būtų skirtos poilsiui ir saugiam laisvalaikiui, o ne nuolatiniams alkoholikų susibūrimams. Girtuokliavimui yra skirti namai, kavinės ir barai.
Lukas
Už ledų porciją – 5 eurai
Vasarą visada norisi pasilepinti ledais prie jūros ar vaikščiojant miesto centre, tačiau kainos kai kur tikrai stebina. Už vieną porciją ledų kioskuose ar kavinėse tenka sumokėti jau 3–5 eurus, o jei šeima turi du ar tris vaikus, toks pasilepinimas jau atsieina daugiau nei dešimt eurų. Suprantu, kad verslininkams reikia uždirbti, tačiau kartais skirtumas tarp kainų atrodo labai didelis. Juk parduotuvėje už tokią pačią sumą galima nupirkti daug daugiau tų ledų. Todėl nenuostabu, kad dalis žmonių vis dažniau ledais apsirūpina iš anksto ir į paplūdimį ar parką juos atsineša patys. Tikriausiai šis paprastas malonumas pamažu tampa vis didesne prabanga.
Daina
Vairuoja naršydami telefone
Kasdien tenka važiuoti per miestą ir vis dažniau pastebiu vairuotojus, kurie prie vairo naudojasi mobiliaisiais telefonais. Ir labai panašu, kad jie ne rašo žinutes ar kalba su kažkuo telefonu, o naršo socialiniuose tinkluose. Dažnai tai daro sustoję prie šviesoforo. Nejaugi namie neatranda tam laiko?
Bronius
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