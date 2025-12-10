Dvelkia bejėgiškumu

Kalbos, kad didžiausias mūsų priešas dabar yra balionai, gabenantys rūkalų kontrabandą, man panašios į visišką mūsų pasieniečių bejėgystę. Žmonės vargsta negalėdami parskristi į Vilniaus oro uostą, kiti valandų valandas laukia galimybės išskristi. Visi pikti ir, man atrodo, ne be pagrindo. Jei jau taip negalime sugaudyti tų balionų, tai vieną dieną jais atskraidins sprogmenų dėžę ir numes ant mūsų laivo – dujų saugyklos. Ar ir tada pasieniečiai sakys, kad nieko negalėjo padaryti? Baisi gėda. Jiems ne didinti, o mažinti atlyginimus reikia. Gal tada sukrustų labiau.
Jonas
Bandė kvosti žurnalistę
Klausiausi laidos per radiją apie didžiuosius kontrabandininkus, kurie, neturėdami oficialaus darbo, gyvena prabangiuose rūmuose ir lobsta iš kenkėjiškos veiklos. Pasirodo, pareigūnai bando iškvosti žurnalistę, apsilankiusią kontrabandininkų sostinėje ir iš vietos žmonių sužinojusią, kas ten didžiausi kontrabandos baronai. Ar patiems ne sarmata? Juk kiekvienas žino, kad žurnalistai neišduoda savo šaltinių. Jei viena mergina nuvažiavusi viską sužinojo, kodėl aukštus mokslus baigę pareigūnai negali to padaryti? Kodėl neveikia neteisėto praturtėjimo įstatymas? Kodėl mokesčių inspekcija nemato, kad oficialių pajamų negaunantys asmenys gyvena prabangiai? Kam tada įstatymai, jei jų nesilaikoma? Ar tikrai kontrabandininkai valdo Lietuvą? Jei atsakingi asmenys atsakytų į šiuos klausimus, ir biudžetas pasipildytų, ir oro uostas būtų saugus.
Justinas
Prie konteinerių – rūbai
Negaliu atsistebėti žmonėmis, kurie prie šiukšlių konteinerių palieka rūbų arba batų. Panašu, kad jie galvoja darantys gerą darbą benamiams ar vargetoms. Bet varguoliai nesivilks šlapių, purvinų drabužių. Jie gauna puikiausių rūbų labdaros organizacijose. Jeigu gaila gerą daiktą išmesti, kodėl žmonės jų neįdeda į tekstilei skirtus konteinerius? Svarstau, ar jiems neužtenka supratimo, ar tiesiog tingi paėjėti.
Ieva
Naujausi komentarai