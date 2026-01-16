Autobuse – lyg čiuožykloje

Kai atšalo ir pasnigo, pavojus mūsų tyko ne tik lauke, bet ir autobusuose. Naujuose, gražiuose autobusuose prie durų nėra tokių šiurkščių takelių, kur būdavo galima patrepsėti ir nudaužyti sniegą nuo batų, todėl dabar visi keleiviai, patys to nenorėdami, į vidų atneša sniego, kuris tuoj pat ištirpsta. Visi keleiviai slidinėja, ne vienas jau susitrenkė ar net nugriuvo. O kai kuris nors nugrius ir rimtai susižeis, kas bus kaltas? Tereikia paprasto dalyko – šiurkštaus kilimėlio prie durų. Problemą reikia spręsti dabar, o ne po kelių mėnesių, kai pavasaris ateis.
Aldona
Ar turime smėlio?
Nuo pat Naujųjų metų klaipėdiečiai vargsta dėl sniego ir ledo ant šaligatvių ir gatvių. Pagaliau galime pasidžiaugti, kad gatvės nuvalytos, bet įvažos į kiemus labiau primena čiuožyklas, o ir šaligatviai prie daugelio daugiabučių namų vis dar primena kliūčių ruožą. Šiemet pastebėjau naują tendenciją – ne tik nenuvalomas sniegas nuo šaligatvių net Herkaus Manto gatvėje, bet ir nepabarstoma smėliu. Ar mums trūksta smėlio? Kaip čia suprasti? Pats mačiau, kai dviem lazdomis besiramsčiuojanti moteris pagrindinėje miesto gatvėje nugriuvo ir labai sunkiai kėlėsi, teisingiau, buvo pakelta praeivių. Trūksta kontrolės šaligatvių valytojams ir griežtesnių baudų.
Vladas
Šventėje dalyvauti negalime
Man labai brangi diena – Sausio 15-oji. Norėčiau dalyvauti iškilmėse, kurios vyksta Skulptūrų parke prie paminklo sukilimo dalyviams. Bet argi dirbantis žmogus dienos viduryje gali vaikštinėti, kur nori. Pietų pertrauka ne visiems būna vidurdienį, o ir žmonės nespėtų į renginio pradžią. Todėl prie paminklo ateina tik jau nedirbantys pensininkai ir mokinukai, jei mokytojai juos atsiveda. Manau, būtų galima pagerbimo ceremoniją nukelti į vėlesnį laiką, tada būtų ir daugiau prasmės, ir klaipėdiečiai gausiau dalyvautų. Kiekvienam klaipėdiečiui ši diena yra ir turi būti svarbi.
Irena
Naujausi komentarai