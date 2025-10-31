Spalio 31-oji Klaipėdoje

Šiurpadienis. Šiandien 14 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) tiek vaikai, tiek suaugusieji kviečiami švęsti „Šiurpadienį“. Vyks moliūgų skaptavimas, bus piešiami šiurpulingi paveikslai, vyks vaiduokliški šokiai, dalyviai bus vaišinami kakava, limonadu.
Mišios. Lapkričio 1 ir 2 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje mišios bus aukojamos 8, 9, 10, 12 ir 18 val. Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje lapkričio 1 d. mišios bus aukojamos 10 ir 18 val., o lapkričio 2 d. – 9, 10.30, 12 ir 18 val. Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje mišios lapkričio 1 ir 2 d. vyks 8, 10, 12 ir 18 val.
Paroda. Lapkričio 3 d. 12 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) bus atidaryta Plungės rajone gyvenančios kūrėjos Stasės Jokimčienės karpinių paroda, skirta 2025-iesiems – Gyvatės metams. Autorė ne tik pristatys savo meno darbus, bet ir pakvies į edukaciją, kurioje pademonstruos, kaip gimsta jos kruopščiai iškarpytos mandalos ir raštai. Paroda bus eksponuojama iki lapkričio 28 d.
Filmas I. Lapkričio 5 d. 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks dokumentinio filmo „Nakties svečiai“ (JAV, 2023 m. 72 min., anglų k. su lietuviškais subtitrais. Režisierius Michael Gitlin) peržiūra.
Filmas II. Lapkričio 5 d. 17.15 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks dokumentinio filmo „Iberia“ (2005 m., rež. Carlos Saura) peržiūra. Šis renginys – Ispanijos kultūros dienų festivalio „Hola, Klaipėda!“ dalis.
Susitikimas. Lapkričio 5 d. 18 val. I. Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks susitikimas „Prūsa stundi. Klaipėda“ su architektu, menininku, Lietuvos prūsų bendruomenės pirmininku Mantu Maziliausku. Svečias žinomas ir kaip 25 metrų aukščio šviečiančios meninės instaliacijos „Pirmasis Bakenas. Šviesiam plaukimui“ kūrėjas.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė mergaitė ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami šeši mirusieji, jų pavardės neskelbiamos.
