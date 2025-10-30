Spalio 30-oji Klaipėdoje

Paskaita. Šiandien 16 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Jaunimo padalinyje su Atvira jaunimo erdve (Tilžės g. 9) vyks projekto „(Tech)startas: ateities kompetencijų laboratorija“ paskaita „Kūrybiškumas – ateities įgūdis“. Lektorė Ieva Jakūbauskė. Renginys nemokamas, tačiau reikalinga registracija tel. +370 463 14 728, e. p. [email protected].
Gėlės. Iki spalio 30 d. nuo 10 iki 17.30 val. Klaipėdos technologijų mokymo centro Menų skyriuje (J. Janonio g. 13) vyksta tradicinė Vėlinių floristinių gaminių paroda ir prekyba. Rasite kruopščiai pagamintų darbų – nuo klasikinių iki šiuolaikiškų floristikos kompozicijų, skirtų kapų puošybai.
Peržiūra. Kitą savaitę, lapkričio 5 d., 17.15 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks dokumentinio filmo „Iberia“ (2005 m., rež. Carlos Saura) peržiūra. Šis renginys – festivalio Ispanijos kultūros dienos „Hola, Klaipėda!“ dalis.
Susitikimas. Lapkričio 5 d. 18 val. I. Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks susitikimas „Prūsa stundi. Klaipėda“ su architektu, menininku, Lietuvos prūsų bendruomenės pirmininku Mantu Maziliausku. Svečias žinomas ir kaip 25 metrų aukščio šviečiančios meninės instaliacijos „Pirmasis Bakenas. Šviesiam plaukimui“ kūrėjas.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė trys mergaitės ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji, jų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai