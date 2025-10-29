Spalio 29-oji Klaipėdoje

Paskaita. Šiandien 15 val. Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos būstinėje (Liepų g. 3) vyks paskaita-diskusija tema „Prūsijos dvarų kultūra S. Dacho kūryboje“. Renginio viešnia – visuomenininkė, kultūros paveldo puoselėtoja Kristina Blankaitė. Renginys skirtas Simono Dacho 420-osioms gimimo metinėms paminėti.
Filmas. Šiandien 17.15 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks dokumentinio filmo „Iberia“ (2005 m., rež. Carlos Saura) peržiūra. Šis renginys – Ispanijos kultūros dienų festivalio „Hola, Klaipėda!“ dalis.
Forumas. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks Klaipėdos rašytojų forumas „Išpažintis – kiek mano kūryboje yra Klaipėdos“. Renginį ves rašytojai Diana Latvė ir Mindaugas Milinis.
Eismas. Klaipėdos miesto savivaldybė informuoja, kad nuo spalio 29 d., dėl vykdomų „Litgrid“ tinklų apsaugojimo darbų, bus uždaromas eismas pravažiuojamojo kelio Klaipėda–Stariškiai ruože nuo Kairių gatvės. Apylanka bus organizuojama per įrengiamą nuovažą. Šia nuovaža bus leidžiama važiuoti transporto priemonėms, kurių svoris neviršija 12 tonų. Ties remontuojama nuovaža bus uždaroma pirmoji Kairių gatvės eismo juosta, ja bus nukreipiamas pėsčiųjų ir dviratininkų eismas. Pėsčiųjų ir dviračių srautai bus atskirti apsauginėmis tvorelėmis iš abiejų pusių.
Laboratorija. Rytoj, spalio 30 d., 10.30 val., I. Kanto bibliotekos Vaikų padalinyje (Danės g. 7) vyks kūrybinė laboratorija „Išgirsti dieną“ su dailininke, knygų iliustratore Lina Eitmantyte-Valužiene.
Knyga I. Rytoj 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks lietuviškų ir žemaitiškų haiku knygos „Pasimatymai / Pasėmatīmā“ pristatymas, jame dalyvaus ir šios knygos autorė Silvija Uda.
Knyga II. Rytoj 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks Andriaus Pulkauninko knygos „Jautrumo gravitacija“ pristatymas.
Gėlės. Iki spalio 30 d. nuo 10 iki 17.30 val. Klaipėdos technologijų mokymo centro Menų skyriuje (J. Janonio g. 13) vyksta tradicinė Vėlinių floristinių gaminių paroda ir prekyba. Rasite kruopščiai pagamintų darbų – nuo klasikinių iki šiuolaikiškų floristikos kompozicijų, skirtų kapų puošybai.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, gimė dvi mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami 6 mirusieji, tarp jų – Grigorij Degtiariov. Nuoširdžiai užjaučiame šio velionio artimuosius. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
