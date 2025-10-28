Spalio 28-oji Klaipėdoje

Popietė. Šiandien 16 val. I. Kanto bibliotekos Laukininkų padalinyje (Laukininkų g. 42) vyks kūrybinė popietė senjorams „Nerti žaislai“ su edukatore Mireta Pilibavičiene. Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija tel. (0 46) 326 465 arba e. paštu [email protected].
Susitikimas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks knygų klubo „Paraštėse“ susitikimas. Spalį skaitomas ir susitikime bus aptariamas Marieke’o Lucaso Rijneveldo romanas „Vakaro nejauka“.
Paskaita. Rytoj, spalio 29 d., 15 val., Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos būstinėje (Liepų g. 3) vyks paskaita-diskusija tema „Prūsijos dvarų kultūra S. Dacho kūryboje“. Renginio viešnia – visuomenininkė, kultūros paveldo puoselėtoja Kristina Blankaitė. Renginys skirtas Simono Dacho 420-osioms gimimo metinėms paminėti.
Forumas. Rytoj 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks Klaipėdos rašytojų forumas „Išpažintis – kiek mano kūryboje yra Klaipėdos“. Renginį ves rašytojai Diana Latvė ir Mindaugas Milinis.
Filmas. Rytoj 17.15 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks dokumentinio filmo „Iberia“ (2005 m., rež. Carlos Saura) peržiūra. Šis renginys – Ispanijos kultūros dienų festivalio „Hola, Klaipėda!“ dalis.
Gėlės. Iki spalio 30 d. nuo 10 iki 17.30 val. Klaipėdos technologijų mokymo centro Menų skyriuje (J. Janonio g. 13) vyksta tradicinė Vėlinių floristinių gaminių paroda ir prekyba. Rasite kruopščiai pagamintų darbų – nuo klasikinių iki šiuolaikiškų floristikos kompozicijų, skirtų kapų puošybai.
Talka. Talka Laugalių kapinėse perkelta iš spalio 25 d. į spalio 31 d. 14 val. Susitikimo vieta – pagrindinė automobilių aikštelė.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, gimė mergaitė ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji, tarp jų – Rudolf Davydov. Nuoširdžiai užjaučiame šio velionio artimuosius. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
