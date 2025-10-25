Spalio 25-oji Klaipėdoje

Talka. Šiandien 11 val. prie Olando Kepurės apžvalgos aikštelės visi kviečiami susitikti talkai. Jos metu bus tvirtinamas Olando Kepurės skardis.
Susitikimas. Šiandien 11 val. I. Kanto bibliotekos Jaunimo padalinyje (Tilžės g. 9) vyks knygų klubo „Kitame sakinyje“ susitikimas. Šį mėnesį skaitomas Mary Shelley romanas „Frankenšteinas“.
Užsiėmimas. Šiandien 12 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks meno terapijos užsiėmimas 6–8 metų vaikams su Sandra Kybransaite. Užsiėmimuose kviečiami dalyvauti vaikai, turintys specialiųjų poreikių, patiriantys elgesio ir emocinių sunkumų, gaunantys socialinę paramą, migrantai, užsieniečiai bei piliečiai, grįžę gyventi į Lietuvą.
Šachmatai. Šiandien nuo 14 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks šachmatų mėgėjų susitikimas. Jūsų laukia paruoštos šachmatų lentos ir gerai nusiteikę kompanjonai. Suaugusieji mokomi žaisti nemokamai.
Moliūgai. Šiandien pievoje prie Žvejų rūmų tęsis šventės „Moliūgų pieva“ renginiai. 17 val. vyks moliūgų kūrėjų apdovanojimai, 17.30 val. – įžiebimas, 18 val. – vakarinis koncertas, o po jo gros didžėjus. Šioje teritorijoje veiks pramogos vaikams – karuselės ir traukinukas, veiks mugė, lankytojams taip pat bus sukurta zona, kurioje galės nusifotografuoti moliūgų šviesoje.
Pratybos. Teritorijose prie Kuršių marių organizuojamos tarpinstitucinės karinės pratybos, truksiančios beveik tris savaites.
Mokymai. Pirmadienį, spalio 27 d., 10–16 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno padalinyje (Kauno g. 49) vyks mokymai „MIRKT: NARA mokymai-dirbtuvės“. Jų metu sužinosite, kas yra piliečių žurnalistika, atsakingas žiniasklaidos vertinimas ir atranka, kaip imti profesionalų interviu bei sukurti įdomią ir įtraukią radijo dokumentikos tinklalaidę.
Popietė. Antradienį, spalio 28 d., 16 val. I. Kanto bibliotekos Laukininkų padalinyje (Laukininkų g. 42) vyks kūrybinė popietė senjorams „Nerti žaislai“ su edukatore Mireta Pilibavičiene. Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija tel. 0 463 26 465 arba e. paštu [email protected].
Susitikimas. Antradienį, spalio 28 d., 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks knygų klubo „Paraštėse“ susitikimas. Spalį skaitomas ir susitikime bus aptariamas Marieke’o Lucaso Rijneveldo romanas „Vakaro nejauka“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė 5 moterys, gimė trys mergaitės ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami du mirusieji. Sekmadienį Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, tarp jų – Regina Domšinskaja. Nuoširdi užuojauta šios velionės artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
