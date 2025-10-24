Spalio 24-oji Klaipėdoje

Skiepai. Norintys nemokamai pasiskiepyti nuo gripo Klaipėdos miesto poliklinikos pacientai gali registruotis telefonu (0 46) 496 770. Nemokamai pasiskiepyti gali 2–7 metų vaikai, 65 metų ir vyresni žmonės, sergantieji lėtinėmis ligomis, nėščios moterys, žmonės, gyvenantys socialinės globos ir slaugos įstaigose, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studentai, kurių programos praktinė dalis vyksta gydymo įstaigose.
Talka. Šeštadienį, spalio 25 dieną, 11 val. prie Olando Kepurės apžvalgos aikštelės visi kviečiami susitikti talkai. Jos metu bus tvirtinamas Olando Kepurės skardis.
Mokymai. Pirmadienį, spalio 27 d., 10–16 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks mokymai „MIRKT: NARA mokymai-dirbtuvės“. Jų metu sužinosite, kas yra piliečių žurnalistika, atsakingas žiniasklaidos vertinimas ir atranka, kaip imti profesionalų interviu bei sukurti įdomią ir įtraukią radijo dokumentikos tinklalaidę.
Popietė. Antradienį, spalio 28 d., 16 val. I. Kanto bibliotekos Laukininkų padalinyje (Laukininkų g. 42) vyks kūrybinė popietė senjorams „Nerti žaislai“ su edukatore Mireta Pilibavičiene. Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija tel. (0 46) 326 465 arba el. paštu [email protected].
Susitikimas. Antradienį, spalio 28 d., 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks knygų klubo „Paraštėse“ susitikimas. Spalio mėnesį skaitomas ir susitikimo metu bus aptariamas Marieke Lucas Rijneveld romanas „Vakaro nejauka“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė aštuonios moterys, joms gimė penkios mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, tarp jų – Vytautas Klintovič. Nuoširdžiai užjaučiame šio velionio artimuosius. Joniškės kapinėse bus laidojama viena mirusioji. Jos pavardė neskelbiama.
