Spalio 23-oji Klaipėdoje

Paskaita. Šiandien 15 val. Bendruomenės namuose (Debreceno g. 48) I. Kanto biblioteka organizuoja paskaitą „Tautos istorija ir sakralusis architektūrinis paveldas“. Ją ves kunigas Audrius Vaitkevičius.
Susitikimas. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks renginių ciklo „Aš ir kitas mano Aš“ susitikimas su mėgėju alpinistu, sportininku, verslininku Sauliumi Glebausku.
Klubas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks Vydūno klubo susitikimas, tema – „Žmogus ir gyvenimas“ (pagal R. Palijanskaitės sudarytą knygą „Apie gyvenimą ir sveikatą“). Dalyvaus Vydūno klubo pirmininkė ir organizatorė Sigutė Augutienė.
Pristatymas. Šiandien 15 val. Klaipėdos senamiestyje (Tiltų g. 4) vyks iškilmingas naujos freskos, skirtos žymiajam XVII a. poetui Simonui Dachui, atidarymas. Menininkas Rodionas Petrovas ir istorikas prof. dr. Vasilijus Safronovas pristatys ne tik patį kūrinį, bet ir jo sukūrimo aplinkybes.
Sutiktuvės. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks Alinos Kalesnykienės knygos „Rožės plaukuose“ sutiktuvės ir susitikimas su autore. Vilnietė A. Kalesnykienė baigė dailės studijas ir svajoja apie rašytojos kelią. Šis jos romanas – jaudinantis pasakojimas apie moters kelią, jos ieškojimus tada, kai tarsi byra visas pasaulis.
Romanas. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks Algirdo Kaušpėdo romano „Koplyčia“ pristatymas.
Pranešimas. Šiandien 17.30 val. Simono Dacho namuose (Jūros g. 7) Žavinta Sidabraitė skaitys pranešimą tema „Talento ir egzistencinio nerimo pažymėti: kelios Pilypo Ruigio šeimos istorijos“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė dešimt moterų, joms gimė trys mergaitės ir septyni berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos.
