Spalio 22-oji Klaipėdoje

Filmas I. Šiandien 14 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės (Kalnupės g. 13), Vingio (Vingio g. 11), Debreceno (Debreceno g. 22), Meno padaliniuose (J. Janonio g. 9) vyks filmo „Nulaužti neapykantą“ (rež. Simone Klose, 1 val. 27 min.) peržiūra, kurią lydės pokalbis su dezinformacijos ir misinformacijos analizės centro „Debunk EU“ ekspertėmis. Filme bebaimė švedų žurnalistė, naudodamasi netikra socialinių tinklų paskyra, infiltruojasi į kraštutinių dešiniųjų tinklą, siekdama demaskuoti tikrąjį jų vadą. Filmo peržiūra yra tarptautinio dokumentinių filmų festivalio „Nepatogus kinas“, vykstančio spalio 7–26 d., dalis.
Filmas II. Šiandien 17.15 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks dokumentinio filmo „Iberia“ (2005 m., rež. Carlos Saura) peržiūra. Šis filmas – vienas Ispanijos kultūros dienų „Hola, Klaipėda!“ renginys.
Seminaras. Šiandien 15 val. Klaipėdos kultūros fabrike (Bangų g. 5A) vyks verslumo seminaras „Kaip atsidurti tarp AI atsakymų?“. Seminarą ves Simonas Naudžius.
Laida. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks „Smėlio radijas“ III laida, sukurta specialiai festivaliui „Prozos krantas“. Joje dalyvaus rašytojas, muzikantas Gintaras Grajauskas ir muzikantas Kęstutis Bublys.
Pristatymas. Rytoj, spalio 23 d., 15 val. Klaipėdos senamiestyje (Tiltų g. 4) vyks iškilmingas naujos freskos, skirtos žymiajam XVII a. poetui Simonui Dachui, atidarymas. Menininkas Rodionas Petrovas ir istorikas prof. dr. Vasilijus Safronovas pristatys ne tik patį kūrinį, bet ir jo sukūrimo aplinkybes bei istorinį kontekstą. Renginys vyks prie freskos.
Pranešimas. Rytoj, spalio 23 d., 17.30 val. Simono Dacho namuose (Jūros g. 7) dr. Žavinta Sidabraitė skaitys pranešimą tema „Talento ir egzistencinio nerimo pažymėti: kelios Pilypo Ruigio šeimos istorijos“.
Pratybos. Teritorijose prie Kuršių marių organizuojamos tarpinstitucinės karinės pratybos, truksiančios beveik tris savaites. Iki spalio 24 d. pratybų kariniai veiksmai bus vykdomi ir šviesiuoju, ir tamsiuoju paros metu.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė šešios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami devyni mirusieji, tarp jų – Leonid Černiak ir Raisa Zujeva. Nuoširdi užuojauta šių velionių artimiesiems. Joniškės kapinėse bus laidojama viena mirusioji. Jos pavardė neskelbiama.
