Spalio 16-oji Klaipėdoje

Ekskursija. Šiandien 14 val. Laikrodžių muziejuje vyks ekskursija „Senieji meistrai iš Ukrainos muziejų. Lvivo nacionalinė Boryso Voznyckio dailės galerija“. Tai ekskursija, kviesianti pažinti Ukrainos kultūros paveldą. Lankytojų laukia pažintis su senaisiais Europos dailės meistrais iš Lvivo nacionalinės Boryso Voznyckio dailės galerijos, jų darbų stebėjimas, analizė ir interpretacija.
Užsiėmimas. Šiandien 14 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) trečiame aukšte esančioje darbo erdvėje vyks interaktyvus užsiėmimas „Kalbos lobiai: praeitis sutinka ateitį“. Kviečiami senjorai. Susitikime prisiminsite mūsų kultūrai būdingas patarles, priežodžius ir mįsles, tyrinėsite, kaip dirbtinis intelektas interpretuoja senąsias lietuvių tautosakos formas. Registracija tel. (0 46) 412 531.
Susitikimas I. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Amerikos skaitykloje vyks kūrybinis susitikimas „Carnegie Hall iš vidaus: pokalbis su Vladimiru Konstantinovu“. Renginyje dalyviai susipažins su Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vyriausiojo choro vadovo, kompozitoriaus V. Konstantinovo kūrybine biografija bei profesine karjera, taip pat išgirs apie išskirtinę menininko patirtį šį pavasarį, kai jis pasirodė vienoje prestižiškiausių pasaulio koncertų salių – Carnegie Hall Niujorke (JAV). Renginį moderuos publicistas, rašytojas Linas Poška.
Susitikimas II. Šiandien 18 val. Klaipėdos dramos teatre vyks pirmasis „Teatras be uždangos“ susitikimas šį sezoną. Šįkart susitikimo pagrindu tapo vienas teatro aukso fondo spektaklių – S. Šaltenio „Kalės vaikai“ (režisierius E. Nekrošius). Ruošiasi dalyvauti Regina Šaltenytė, Darius Meškauskas, Sigutė Gaudušytė, Edvardas Brazys, Vidas Jakimauskas, Karolis Maiskis ir Karolina Kontenytė.
Pratybos. Teritorijose prie Kuršių marių organizuojamos tarpinstitucinės karinės pratybos, truksiančios beveik tris savaites. Iki spalio 24 d. pratybų kariniai veiksmai bus vykdomi ir šviesiuoju, ir tamsiuoju paros metu.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė mergaitė ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami devyni mirusieji. Joniškės kapinėse – dvi mirusiosios. Jų pavardės neskelbiamos.
