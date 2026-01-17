Sausio 17-oji Klaipėdoje

Pristatymas. Šiandien 11 val. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) bus atidaroma Danutės Meškinytės grafikos darbų paroda „Pauzė“. Šioje parodoje autorė pristatys monotipijos technika atliktus grafikos darbus, kuriuose dominuoja augalų motyvai ir natūralių formų ritmika.
Popietė. Šiandien 12 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks skaitymo popietė. Jos pagrindinė taisyklė – skaityti mėgstamą knygą ir nesinaudoti telefonu vieną valandą.
Kūryba. Šiandien 14 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks Almos Riebždaitės kūrybos vakaras „Noriu sodo tikrovėje“ ir naujausios poezijos knygos „Inkliuzai tylos sakuose“ pristatymas. Gros Milginta Palubinskaitė, moderuos rašytoja Sondra Simanaitienė.
Dirbtuvės I. Šiandien 14 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks paskaita ir kūrybinės dirbtuvės su menininke Birute Bernotiene-McCarthy „Mano lėlė“. Vietų skaičius ribotas, būtina registracija tel. +370 46 346 301.
Dirbtuvės II. Sausio 19 d. 18 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) pirmame aukšte vyks suaugusiųjų kūrybinės dirbtuvės „Laikas kurti!“. Dalyviai išmėgins įvairias dailės technikas. Tai puiki proga pasinerti į kūrybą, atrasti naujų įkvėpimų ir pasidalyti patirtimi su bendraminčiais. Užsiėmimus ves bibliotekos edukatorė Vaiva Kulišauskienė.
Vakaronė. Sausio 20 d. 16 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje vyks vakaronė „Metų ratu“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė devynios moterys, joms gimė penkios mergaitės ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse amžinojo poilsio atguls trys velioniai, Joniškės kapinėse – vienas. Sekmadienį Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai