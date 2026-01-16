Sausio 16-oji Klaipėdoje

Pristatymas I. Šiandien 12 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Jaunimo padalinyje (Tilžės g. 9) vyks susitikimas su rašytoju Dominyku Matulioniu. Autorius pristatys savo naują novelių knygą „Aštuonios būtybės“ – jautrų ir vaizduotės kupiną pasakojimų pasaulį apie tapatybę, vienatvę ir vidines kovas.
Pristatymas II. Rytoj, sausio 17 d., 11 val., I. Kanto bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) bus atidaroma Danutės Meškinytės grafikos darbų paroda „Pauzė“. Šioje parodoje autorė pristatys monotipijos technika atliktus grafikos darbus, kuriuose dominuoja augalų motyvai ir natūralių formų ritmika.
Popietė. Rytoj 12 val., I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks skaitymo popietė. Jos pagrindinė taisyklė – skaityti mėgstamą knygą ir nesinaudoti telefonu vieną valandą.
Kūryba. Rytoj 14 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks Almos Riebždaitės kūrybos vakaras „Noriu sodo tikrovėje“ ir naujausios poezijos knygos „Inkliuzai tylos sakuose“ pristatymas. Gros Milginta Palubinskaitė, moderuos rašytoja Sondra Simanaitienė.
Dirbtuvės I. Rytoj 14 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks paskaita ir kūrybinės dirbtuvės su menininke Birute Bernotiene-McCarthy „Mano lėlė“. Vietų skaičius ribotas, būtina registracija tel. +370 46 346 301.
Dirbtuvės II. Sausio 19 d. 18 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) pirmame aukšte vyks suaugusiųjų kūrybinės dirbtuvės „Laikas kurti!“. Dalyviai išmėgins įvairias dailės technikas. Tai puiki proga pasinerti į kūrybą, atrasti naujų įkvėpimų ir pasidalyti patirtimi su bendraminčiais. Užsiėmimus ves bibliotekos edukatorė Vaiva Kulišauskienė.
Vakaronė. Sausio 20 d. 16 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje vyks vakaronė „Metų ratu“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė trys mergaitės ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse amžinojo poilsio atguls 8 velioniai, tarp jų – Dalila Klara Seniūnienė ir Eugenija Stasiulienė. Nuoširdi užuojauta šių velionių artimiesiems. Joniškės kapinėse vyks dvejos laidotuvės. Mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
