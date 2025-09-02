Rugsėjo 2-oji Klaipėdoje

Kūryba. Šiandien 18–20.30 val. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) 1 aukšto ekspozicinėje erdvėje vyks suaugusiųjų kūrybinės dirbtuvės „Laikas kurti!“. Jos skirtos tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems kūrėjams. Užsiėmimų metu edukatorė Vaiva Kulišauskienė supažindins su įvairiomis dailės technikomis, lavins gebėjimą perteikti formą, judesį, kompoziciją, mokys eksperimentuoti su skirtingomis medžiagomis ir netradicinėmis priemonėmis. Taikomas mokestis už priemones – 5 eurai kiekvienam, senjorams ir neįgaliesiems – 2,5 euro. Susitikimo vieta – I aukšto holas, šalia registratūros. Daugiau informacijos e. paštu [email protected]
Paskaita. Rytoj, trečiadienį, 18 val. Klaipėdos etnokultūros centre vyks 161-oji paskaita iš ciklo „Vakarai su senąja Klaipėda“. Dr. Dainius Elertas kalbės tema „Poilsiavimo prie jūros ištakos Lietuvoje: iki kurortų“. Pranešėjas pakvies pasekti anglomanų, Napoleono kariuomenės medikų, masonų rojalistų ir respublikonų, kunigaikščių ir karalių pėdsakais pajūrio smėlyje. Atskleis, kada ir kaip Baltijos pajūrį atrado poilsiautojai, kokie jie buvo iki kurortų steigimo, kuo jie skyrėsi nuo mūsų.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą pagimdė 6 moterys, gimė 3 mergaitės ir 3 berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami du velioniai, Joniškės kapinėse vyks vienerios laidotuvės. Jų pavardės neskelbiamos giminaičių valia.
