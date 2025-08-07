Rugpjūčio 7-oji Klaipėdoje

Pristatymas. Šiandien 11 val. I. Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje vyks civilinės saugos pristatymas „Gyventojų atsparumas ekstremaliosioms situacijoms“. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Civilinės saugos skyriaus atstovai renginio metu kalbės apie pasirengimo ekstremalioms situacijoms svarbą ir pateiks naudingų patarimų, ką daryti ir kaip elgtis, siekiant užtikrinti savo ir aplinkinių saugumą.
Paišymas. Šiandien 12 val. prie kavinės „Ateik ateik upė“ (Danės g. 27) vyks mažyliams skirtas užsiėmimas. Kviečiamos šeimos su mažyliais į veidukų piešimo užsiėmimą, kuriame vaikučiai galės pavirsti į savo mylimus veikėjus arba tiesiog pasipuošti piešinukais.
Paskaita. Šiandien 15 val. I. Kanto bibliotekos Jaunimo padalinyje (Tilžės g. 9) vyks praktinė paskaita su verslo profesionalu, duomenų mokslininku ir DI entuziastu Rolandu Rimkevičiumi, kuris padės pažvelgti į dirbtinį intelektą be sudėtingų terminų, skambios baimės ar painiavos.
Poezija. Šiandien 16.30 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) svečiuosis atlikėjas iš Platelių Adrijus Alminas ir pakvies į dainuojamosios poezijos ir folkloro vakarą.
Rašymas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks Kūrybinio rašymo studijos susitikimas. Tema – „Angelas sargas“. Ši studija – jau rašantiems ir tik pradedantiems.
Vakaras. Šiandien 18 val. I. Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks Jūratės Sučylaitės kūrybos vakaras „Kirai po vilkeną vaikščioja“.
Atidarymas. Rytoj, rugpjūčio 8 d., I. Kanto bibliotekos Jaunimo padalinyje su Atvira jaunimo erdve (Tilžės g. 9) vyks Zitos Daugintytės personalinės darbų parodos „Akimirka“ atidarymas. Paroda eksponuojama iki rugpjūčio 31 d.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami šeši mirusieji. Joniškės kapinėse bus laidojama viena mirusioji. Velionių pavardės neskelbiamos.
